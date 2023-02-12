Kayseri'de depremzedeler sıcak çay ve çorba ile karşılanıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından diğer illere giden ve yolu Kayseri'den geçen vatandaşların gıda ve giysi ihtiyaçları karşılanıyor. Depremzede Derviş Öksüz, 'Kayseri gerekeni yaptı. Gurur duyuyoruz. Allah razı olsun' dedi.

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  • 12.02.2023 14:50
  • Güncelleme: 12.02.2023 17:25
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Kayseri'de depremzedeler sıcak çay ve çorba ile karşılanıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından diğer illere giden ve yolu Kayseri’den geçen vatandaşların gıda ve giysi ihtiyaçları karşılanıyor. Depremzede Derviş Öksüz, “Kayseri gerekeni yaptı. Gurur duyuyoruz. Allah razı olsun” dedi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık iki deprem 10 ili etkiledi. Deprem bölgesinden başka şehirlere giden ve Kayseri’den geçiş yapan depremzedeler, şehir girişinde iç ısıtıcı bir manzara ile karşılaştı. Mimarsinan Mahallesi sakinleri, kendi imkanları ile depremzedeleri şehir girişinde karşılayarak, onlara yiyecek ikramında bulunup, kıyafetler hediye etti.

Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Mustafa Mısır, deprem bölgesinden gelen vatandaşlara 24 saat boyunca çay ve çorba ikram ettiklerini söyleyerek, "Bu vatandaşlarımızın işbirliğiyle oluyor. Dışarıdan herhangi bir destek almıyoruz. Gelen giden çok oluyor. 24 saat boyunca kesilmiyor. Vatandaşlar da bu hizmetten memnun olup, gidiyorlar. Burada gündüz bayanlarımız hizmet veriyorlar. Akşam da gençlerimiz ve çocuklarımız ikramlarda bulunuyorlar. Çayımız ve çorbamız burada eksik değil. Kete, poğaça ekmek, sıcak olarak çorbamız var. Kıyafetlerimiz var. Çorabı olmayanlara çorap veriyoruz. Montu olmayanlara mont veriyoruz. Vatandaşlarımız getiriyorlar, biz de ikramda bulunuyoruz. Özellikle Kahramanmaraş bölgesinden gelenler, böyle bir hizmetin yol üzerinde olmadığını söylüyorlar. Hepsi memnun oluyorlar” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden Antalya’ya akrabalarının yanına giden Derviş Öksüz de, “Bizim evimiz ve dükkanımız yıkıldığı için akrabalarımızın yanına gidiyoruz. Yolda gelirken radyoda fahiş fiyatları duyduk. Burada da çorba ve çay ikram edildiğini duyduk. Çok sevindik. Burada olmaktan mutluyuz. Gurur duyuyoruz. Kayseri’den Antalya tarafına doğru gidiyoruz. Çayımızı, çorbamızı içtik, poğaçamızı aldık. İçeride ihtiyaca göre kıyafet veriyorlar. Kayseri gerekeni yaptı. Allah razı olsun” dedi.

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İHA

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