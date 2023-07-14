Kayseri'de dereceler 35'i gösterdi, gölgeler kıymetlendi

Hava sıcaklıklarının 35 dereceyi bulduğu Kayseri'de vatandaşlar kendilerini ağaç altlarına ve gölge yerlere attı.

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  • 14.07.2023 15:33
  • Güncelleme: 14.07.2023 16:25
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Kayseri'de dereceler 35'i gösterdi, gölgeler kıymetlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hava sıcaklıklarının 35 dereceyi bulduğu Kayseri’de vatandaşlar kendilerini ağaç altlarına ve gölge yerlere attı.

İl merkezinde dereceler 35’i gösterirken sıcak havadan bunalan vatandaşlar kendilerini gölge yerlere atarak serinlemeye çalıştı. Parklarda ve dinlenme yerlerinde bulunan ağaç altlarına kendilerini atan vatandaşlar, aşırı sıcaklardan korunmaya çalıştı.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, hava sıcaklığının artmasıyla oluşabilecek sağlık problemlerine yönelik alınması gereken önlemler hakkında uyarılarda bulundu. Sıcak havalarla mücadele etme konusunda bilinçlenmenin önemine dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Erşan, “Aşırı sıcağa maruz kalmanın geniş çerçevede fizyolojik etkileri vardır. Özellikle çocuklar, yaşlılar, gebeler, engelliler, kronik hastalığı bulunanlar, sıcak havanın zararlı etkilerinden korunmak için bazı önlemler almalıdır. Vücudumuz ter yoluyla sürekli sıvı kaybeder; bu yüzden susamayı beklemeden günde en az 2-2,5 litre su tüketilmeliyiz. Yoğun spor ya da dışarıda bedensel etkinlik yaparken her saat başı 2-4 dört su bardağı su içilmesi, bu tüketiminden ihtiyaca göre artırılması uzmanlarımız tarafından önerilmekte. Gün içinde dışarı çıkılması gerekiyorsa mümkün olduğunca gölge ve klimalı alanlarda bulunulmalı, yoğun efor gerektiren uğraşlardan kaçınılmalı, sık sık dinlenilmelidir. Ayrıca, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için açık renkli ve bol giysiler tercih edilmeli, şapka, güneş gözlüğü ve güneşten koruyucu cilt ürünleri kullanılmalıdır" dedi.

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İHA

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