Kayseri’de derslik başına 24 öğrenci düşüyor

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından ‘Sayılarla Türkiye TR72 Kayseri – Sivas – Yozgat Kasım 2022’ verileri açıklandı. Kayseri’de son 3 yılda okullaşma, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve okuryazarlık oranları belli oldu. Buna göre Kayseri’de 2019 yılında 6 yaş ve üzeri okuryazar nüfus oranı yüzde 97,69, 2020 yılında yüzde 97,86 ve 2021 yılında yüzde 97,90 olarak kayıtlara geçti. Okul çağında olmayan 6 yaş ve altı hariç tutulduğunda 2021 yılı itibariyle Kayseri nüfusunun yüzde 2,10’unun okuryazar olmadığı belirlendi.

OKULLAŞMA ve ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYILARI

Kayseri’de 2020-2021 yılları net okullaşma oranları da açıklandı. Araştırmaya göre okullaşma oranı ilköğretimde yüzde 93,88, ortaokulda yüzde 90,05 ve ortaöğretimde (lise) ise yüzde 92,88 oldu.

Verilere göre Kayseri’de 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da belli oldu. İlkokulda öğretmen başına 18 öğrenci düşerken, ortaokul ve ortaöğretimde ise 14 öğrenci düştü.

Kayseri’de derslik başına düşen öğrenci sayısı ise hem ilköğretimde hem de ortaöğretimde 24 olarak belirlendi.