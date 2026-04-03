Kayseri'de Dev Tümör Başarıyla Çıkarıldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda gerçekleştirilen başarılı bir ameliyat tıp camiasında dikkat çekti.

Mehmet AKCANYazı İşleri Müdürü

72 yaşındaki kadın hastanın (A.A), sol kalça çevresinde yerleşim gösteren ve yaklaşık 3.7 kilogram ağırlığında olduğu belirlenen büyük yumuşak doku tümörü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar ile Öğretim Görevlisi Dr. Feridun Arat ve araştırma görevlilerinden oluşan uzman ekip tarafından başarıyla çıkarıldı.

Yaklaşık 4 ay önce kalça bölgesinde şişlik ve hareket kısıtlılığı şikâyetleri yaşayan hastaya yapılan detaylı tetkiklerin ardından ERÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ekibi tarafından operasyon planlandı. Ameliyat sırasında tümörün çevre dokularla ilişkisi dikkatle değerlendirilerek, hayati yapıların korunması ile dev kitle başarıyla çıkarıldı.

Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, “Bu tür büyük yumuşak doku tümörlerinin erken teşhis ve multidisipliner yaklaşım ile başarıyla tedavi edilebildiğini, benzer şikâyetleri olan ve kısa süre içinde hızla büyüyen kitleleri olan kişilerin zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerekir.” dedi. 

Bu başarılı operasyon, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nin ileri cerrahi kapasitesini ve deneyimli sağlık kadrosunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Haber Merkezi
Bakmadan Geçme

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!