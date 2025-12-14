Kayseri'de Dijital Dönüşüm: '360 Kayseri' Platformu Hizmete Açıldı

Yeni uygulama, şehrin ilçelerini, tarihi ve kültürel mirasını yüksek çözünürlüklü 360 derece sanal gezinti deneyimiyle keşfetme imkânı sağlıyor. Kullanıcılar, platform üzerinden Kayseri’nin turistik cazibe noktalarını adeta yerinde geziyormuş gibi deneyimleyebiliyor.

Coğrafi Bilgi Sistemleri altyapısıyla geliştirilen yazılım ve çekim sistemi, şehrin dijital tanıtımında güçlü bir teknoloji tabanı oluşturuyor. Platformun kapsamı sürekli genişletilerek yeni lokasyonlar ve çekim talepleri sisteme ekleniyor. Böylece “360 Kayseri”, her geçen gün daha kapsamlı bir dijital şehir rehberine dönüşüyor.

Bu proje, Kayseri’nin dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor ve şehri teknolojiyle buluşturan yenilikçi bir akıllı şehir uygulaması olarak dikkat çekiyor.