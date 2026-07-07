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Kayseri'de Dijital Yayın Platformu Yenilendi: izle.kayseri.bel.tr

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki tarihi, kültürel ve turistik noktaların canlı olarak takip edilebildiği yayın sistemini yenileyerek hizmete sundu. Daha önce tv.kayseri.bel.tr üzerinden erişilebilen canlı yayınlar, modern altyapı ve kullanıcı dostu ara yüzle birlikte artık izle.kayseri.bel.tr adresinden izlenebiliyor.

Kayseri'de Dijital Yayın Platformu Yenilendi: izle.kayseri.bel.tr

Modern Altyapı ve Yeni Kameralar

Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında sisteme 6 yeni kamera eklendi. Böylece vatandaşlar, Kayseri’nin farklı bölgelerini internet üzerinden anlık ve kesintisiz şekilde takip edebilecek.

Şehrin Tanıtımına Katkı

Yenilenen sistem, daha hızlı erişim ve yüksek performans özellikleriyle öne çıkıyor. Kayseri’nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin dünyanın her yerinden izlenebilmesi, şehrin tanıtımına dijital ortamda önemli katkı sağlayacak.

Dijital Hizmetlerde Yeni Adım

Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehircilik vizyonu doğrultusunda dijital hizmetlerini geliştirmeyi sürdürürken, canlı yayın platformunun da bu vizyonun önemli bir parçası olduğu belirtiliyor.

 

 

Haber Merkezi

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