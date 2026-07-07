Kayseri'de Dijital Yayın Platformu Yenilendi: izle.kayseri.bel.tr
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki tarihi, kültürel ve turistik noktaların canlı olarak takip edilebildiği yayın sistemini yenileyerek hizmete sundu. Daha önce tv.kayseri.bel.tr üzerinden erişilebilen canlı yayınlar, modern altyapı ve kullanıcı dostu ara yüzle birlikte artık izle.kayseri.bel.tr adresinden izlenebiliyor.
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