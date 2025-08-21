Kayseri'de Dilencilikle Mücadele Denetimleri

Kayseri'de, dilencilikle mücadele ekipleri tarafından Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde gerçekleştirilen denetimlerde, dilencilik yapan bireyler ile trafik ışıklarında satış yapmaya çalışan şahıslara yönelik sıkı bir kontrol uygulandı. Denetimlerde tespit edilen kişiler, gerekli yasal işlemler için Zabıta Daire Başkanlığı Genel Kontrol Zabıta Amirliği'ne götürüldü.

Zabıta Komiseri Murat Yalavuz, bu denetimlerin amacının Kayserililerin huzur ve güvenliğini sağlamak olduğunu belirterek, vatandaşları dilencilere para vermemeleri konusunda uyardı. Yalavuz, “Şehrimizde dilenmek, trafik ışıklarında ve kavşaklarda çocuk çalıştırmak, su mendil, çiçek ve cam silme bahanesiyle para istemek yasaktır. Bu tür davranışlar, çocukların güvenliğini tehlikeye atar ve kamu huzurunu ihlal eder” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, çocuk çalıştırmanın suç olduğunu vurgulayan Yalavuz, bu tür durumlarda sorumlular hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını ve tespit edilen çocukların güvenli bir şekilde çocuk şubesine teslim edildiğini aktardı.

Kayseri’deki bu denetimler, şehrin genel güvenliği ve düzeni açısından büyük önem taşırken, zabıta ekipleri, halkın huzurunu sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

