Kayseri'de din görevlileri arası yarışmalar tamamlandı

İl Müftülüğünde düzenlenen yarışmalarda, 13 Nisan Pazartesi günü bayan din görevlileri yarıştı. Bayan yarışmacıların değerlendirme komisyonunda İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, Vaiz Nimet Uğurlu, Vaiz Ayşe Çangal ve Kur’an kursu öğreticisi Yurdan Doğan görev aldı. 14 Nisan Salı günü gerçekleştirilen erkek yarışmacıların değerlendirme komisyonunda ise İl Müftü Yardımcısı Vedat Tekin, Melikgazi İlçe Müftüsü Alim Yaya, Vaiz Ahmet Leblebici ve Uzman İmam-Hatip Metin Yalçınkaya yer aldı.

Yarışmalar sonucunda, kadın kategorisinde Hafızlık dalında Develi’den katılan Mümin Dulun Kur’an kursu öğreticisi Ayşe Gün birinci olurken, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmasında Kocasinan’dan katılan Hoca Ahmet Yesevi Kur'an Kursu Öğreticisi Sümeyye Ayyıldız birinciliği elde etti.

Erkek din görevlileri kategorisinde ise Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma dalında Kocasinan Amarat Mahallesi Camii İmam-Hatibi Hilmi Altıok birinci olurken, hafızlık yarışmasında Akkışla Uğurlu Camii İmam-Hatibi Taha Yardım birinci oldu.

İl Müftülüğü tarafından yarışmacılara derecelerine göre çeşitli hediyeler verildi. İl birincilerinin katılacağı Bölge Finali 8-26 Haziran tarihleri arasında Kırşehir’de gerçekleştirilecek.