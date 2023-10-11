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Kayseri'de direksiyon hakimiyetini kaybeden seyir halindeki araç sürücüsü bariyerlere çarparak kanala uçtu.
Kaza Kayseri'nin Talas ilçesi kanal yolunda meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü bariyerlere çarptıktan sonra kanala uçtu.
- 11.10.2023 23:54
- Güncelleme: 11.10.2023 23:54
Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri düşen aracı kurtardı. Araçta büyük hasar oluştu.Öte yandan kazada olumsuz bir durum olmadığı bildirilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
1ha
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