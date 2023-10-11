Kayseri’de direksiyon hakimiyetini kaybeden seyir halindeki araç sürücüsü bariyerlere çarparak kanala uçtu.

Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri düşen aracı kurtardı. Araçta büyük hasar oluştu.Öte yandan kazada olumsuz bir durum olmadığı bildirilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.