Kayseri'de Dirençli Kent Farkındalık Çalışmaları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca afetlere karşı kent genelindeki hazırlık çalışmalarını sürdürürken, yapılan çalışmalar, Kayseri’yi, olası afetlere karşı daha dirençli bir şehir haline getirdi.

Afet Eğitimleri ve Farkındalık Çalışmaları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında, Kayseri genelindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik kapsamlı afet farkındalık eğitimleri düzenledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında, afetlere hazırlık ve psikolojik sağlamlık eğitimlerine toplam 2.841 öğrenci katıldı. Ayrıca, afet farkındalığı ve yangın güvenliği üzerine yapılan etkinliklere Kayseri üniversitelerinin afet kulüplerinden 145 üniversite öğrencisi katıldı.

Seminerler ve Toplantılar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, afetlerle ilgili seminerler ve bilgilendirme toplantıları düzenleyerek, çeşitli kurum ve kuruluşları bir araya getirdi. Bu seminerlerde, afet riski azaltma, afetlere hazırlık ve şehirdeki dirençliliği arttırma konularında uzmanlar görüşlerini paylaştı.

1-7 Mart Deprem Haftası Sempozyumu’na Üniversiteler, akademisyenler, AFAD, STK’lar ve devlet kurumlarıyla birlikte düzenlenen ve üç gün süren sempozyumda dirençli yapılar, afet ve acil durumlarda gönüllülüğün önemi, engelli bireylerin afetlerde yaşadığı mağduriyet ve örnek projeler ele alındı. Sempozyuma 500 kişi katılım sağladı. Afet Risk Azaltma Projeleri ve tarihi yapıların envanter çalışmalarının afetlerde önemine ilişkin TOBB Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerine yönelik sunum yapıldı ve 73 öğrenci katıldı.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Zemin Uygulamaları Teknik Gezisine, Abdullah Gül Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi öğrencilerinden 94 kişi katılırken, DSİ Katlı Kavşağı Zemin Uygulamaları Teknik Gezisinde de Abdullah Gül Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi öğrencilerinden 94 kişi yer aldı. Teknik gezilerde geleceğin mühendislerine teoride gördükleri derslerin uygulamasını görme imkânı sağlandı.

Sektörel Eğitimler ve Katılımlar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özel sektördeki ve kamu sektöründeki çalışanlara yönelik afet farkındalığı ve yangın güvenliği eğitimleri düzenledi. Bu eğitimlere toplamda 1.280 kişi katıldı.

Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi’nde hizmet sektörü çalışanları, bina yöneticileri ve bina görevlileri katılım sağladı. Asansörden İnsan Kurtarma Eğitimi’nde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Nüfus Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Müdürlüğü, ilçe belediyeleri, bina görevlileri ve STK’lar katılım sağladı. Bu eğitime 119 kişi katıldı. AFAD Arama Kurtarma Eğitimi’nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli için düzenlenen eğitimde 56 kişi yer aldı. Afet Farkındalık ve Yangın konusundaki eğitime Melikgazi İlçe Müftülüğü çalışanlarından 220 kişi katıldı. Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi’nde Yeşilhisar İlçe Müftülüğü çalışanlarına yönelik eğitime 60 kişi katıldı. Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi’ne Yahyalı İlçe Müftülüğü’nden 130 kişi katıldı. İl Sağlık Müdürlüğü desteği ile İlk Yardım Eğitimi de otel, düğün salonu ve hizmet sektöründe çalışanlar için düzenlendi. Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi’ne AGÜ Yurt Müdürlüğü personeli, üniversite güvenlik görevlileri ve yöneticilerinden70 kişi katıldı.

Teknik Çalışmalar ve Zemin Uygulamaları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı dirençli bir şehir inşa etmek için teknik çalışmalara da büyük önem verdi. Şehrin farklı bölgelerinde yapılan zemin etütleri ve paleosismoloji çalışmaları, afetlere karşı hazırlık seviyesini arttırmayı amaçladı.

Paleosismoloji çalışmaları kapsamında, Erciyes Fay Hattı ve üzerinde bulunan Erciyes volkanının tektonik ilişkisi üzerine çalışmalara başlandı. Saha çalışması tamamlanan, laboratuvar çalışması devam eden proje, Türkiye’de ilk olup, diğer volkanik çalışmalara da rehber olma niteliğinde yer alıyor. Çalışma tamamlandığında bu fayın potansiyel riskleri ve Erciyes volkanının kapasitesi hakkında önemli veriler sağlanacak. Paleosismoloji ve Volkanizma Çalışmaları MTA, AFAD ve Güney Kore Jeoloji ve Maden Kaynakları Enstitüsü (KIGAM) iş birliği ile yapılıyor.

Mikrobölgeleme çalışmalarında ise Kayseri merkez ilçelerini kapsayan 5 etaptan oluşan çalışmalar tamamlandı. Veri kaynağı olarak kullanılan raporun uygulamaya dönük yansımasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışma, mevcut yüksek katlı yapıların olması ve yapılaşmanın devam etmesi, merkez ilçelerin zemini hakkında bütünsel olarak detaylı bilgi vermesinden dolayı önemli bir çalışma oldu.

Hacılar Orta ve Yukarı Teknik Gezi ve Hasar Tespit Eğitimi kapsamında ise ilçe belediyeleri ile yapılan bu teknik geziye 39 kişi katıldı. Belediyelerin teknik personelinin bilgilerini taze tutmak, mevzuattaki değişikliklere hâkimiyet ve adaptasyon anlamında istişare içinde olmak adına teknik gezi ve seminerler yapılmaya devam ediyor. Metruk yapıların tespiti, yığma yapılarda hasar tespitine yönelik Hacılar Belediyesi ev sahipliğinde Orta ve Yukarı Mahallede eğitim ve teknik gezi düzenlendi. Bu kapsamda AGÜ’den Prof. Dr. Kamil Aydın ve İş Güvenliği uzmanı Burak Ökçesiz eğitmenliğinde, ilçe belediyelerdeki 39 kişi, yığma yapılarda hasar tespiti ve saha konularında iş güvenliği eğitimi aldı.

Ayrıca, 2025 yılında üniversiteler ve akredite derneklerle iş birliği içinde Engelli Bilgi Yönetimi Sistemi geliştirildi. 7 farklı engel türüne özel afet farkındalığı eğitim modülleri hazırlandı.

Öte yandan, 2025 yılı boyunca, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 5 bin 221 kişiye çeşitli afet eğitimleri ve farkındalık seminerleri sunarak, şehrin afetlere karşı daha dirençli hale gelmesini sağladı. Bu kapsamlı çalışmalar, Kayseri’yi sadece bir afete hazırlık şehri haline getirmeyi değil, aynı zamanda olası afetler sonrası yaşam kalitesini yüksek tutacak projeleri de desteklemeyi amaçlıyor.