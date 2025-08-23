  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de doğa şaşırttı: Elma ağaçları ağustos ortasında yeniden çiçek açtı

Kayseri'de doğa şaşırttı: Elma ağaçları ağustos ortasında yeniden çiçek açtı

Kayseri Gesi bölgesinde normal şartlarda ilkbahar aylarında çiçek açan elma ağaçları, Ağustos ortasında yeniden çiçek açtı.

Kayseri'de doğa şaşırttı: Elma ağaçları ağustos ortasında yeniden çiçek açtı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı tarihi Gesi bölgesinde doğa şaşırtan bir manzaraya sahne oldu. Normal şartlarda ilkbahar aylarında çiçek açan elma ağaçları, Ağustos ortasında yeniden çiçek açtı. Gesi Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, elma ağaçlarının meyve verme döneminde yeniden çiçek açtığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Çiftçiler ve bahçe sahipleri, bu durumu ilk defa gözlemlediklerini ifade etti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Sigorta için önce güvenlik: Kayseri'deki işletmelere yangın uyarısı
Sigorta için önce güvenlik: Kayseri'deki işletmelere yangın uyarısı
Tesbih Ustası Alemdar, 'Tesbihlere elimizde tek tek işleme yapıyoruz'
Tesbih Ustası Alemdar, “Tesbihlere elimizde tek tek işleme yapıyoruz”
Kayseri'de yapılacak planlı elektrik kesintileri (23 Ağustos)
Kayseri’de yapılacak planlı elektrik kesintileri (23 Ağustos)
Kayseri'de doğa şaşırttı: Elma ağaçları ağustos ortasında yeniden çiçek açtı
Kayseri’de doğa şaşırttı: Elma ağaçları ağustos ortasında yeniden çiçek açtı
Sahte diploma satışı devam ediyor
Sahte diploma satışı devam ediyor
Sahte sucuk nasıl anlaşılır?
Sahte sucuk nasıl anlaşılır?
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!