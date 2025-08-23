Kayseri'de doğa şaşırttı: Elma ağaçları ağustos ortasında yeniden çiçek açtı
Kayseri Gesi bölgesinde normal şartlarda ilkbahar aylarında çiçek açan elma ağaçları, Ağustos ortasında yeniden çiçek açtı.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı tarihi Gesi bölgesinde doğa şaşırtan bir manzaraya sahne oldu. Normal şartlarda ilkbahar aylarında çiçek açan elma ağaçları, Ağustos ortasında yeniden çiçek açtı. Gesi Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, elma ağaçlarının meyve verme döneminde yeniden çiçek açtığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Çiftçiler ve bahçe sahipleri, bu durumu ilk defa gözlemlediklerini ifade etti.