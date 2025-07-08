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  • Kayseri'de 'Doğa Seni Çağırıyor' Doğa Kampı Kayıtları Başladı

Kayseri'de 'Doğa Seni Çağırıyor' Doğa Kampı Kayıtları Başladı

Kayseri'de doğaseverler için heyecan verici bir etkinlik olan 'Doğa Seni Çağırıyor' Doğa Kampı'nın kayıtları başladı. Sarımsaklı Barajı Kamp Alanı'nda düzenlenecek olan bu kamp, ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmelerini ve doğanın tadını çıkarmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Kayseri'de 'Doğa Seni Çağırıyor' Doğa Kampı Kayıtları Başladı

Kamp kayıtları, 7 Temmuz saat 18.00 itibarıyla alınmaya başlandı. Bu yıl yaz dönemi için düzenlenen kampın ilki 12-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Katılımcılar, çeşitli oyun alanları, sabah sporu ve diğer etkinliklerle doğanın keyfini çıkaracakları bir deneyim yaşayacak.

Kamp süresince ulaşım, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, çadırlar ve uyku tulumları Spor A.Ş. tarafından sağlanacak. Etkinlik programı, ilk gün 13.30'da servis hareketi ile başlayacak ve akşam saatlerinde çeşitli eğlencelerle devam edecek. İkinci gün ise doğa yürüyüşü ve sabah sporu ile sona erecek.

Kamp ücretleri 0-6 yaş için ücretsiz, 7-13 yaş için 1000 TL, 14 yaş ve üzeri için ise 1200 TL olarak belirlenmiş durumda. Kayıt işlemleri yalnızca Fizyospor Merkezi’nden yapılabilirken, kamp hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler 0549 696 00 38 ve 0541 920 90 38 numaralı telefonları arayabilir.

Haber Merkezi

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