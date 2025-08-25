Kayseri'de doğal bahçe ürünlerine yoğun ilgi

Her Cumartesi 08.00-18.00 saatleri arasında hizmet veren Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki bu pazar, Kayserililerin doğal ürünlerle buluştuğu önemli bir merkez haline geldi. Organik beslenmeye önem verenler için ideal bir adres olan Doğal Ürünler Bahçesi, tamamen doğal fide ve tohumlardan elde edilen ürünlerle dolup taşıyor. Bu sayede, tüketicilerin sağlıklı gıdalara kolayca ulaşması sağlanıyor.

Doğal Ürünler Bahçesi'nin sorumlu Ziraat Teknikeri Ömer Coşkun, toplamda 54 bahçe ile hizmet verdiklerini ve pazar yerinin yanı sıra tarım aletlerinin sergilendiği bir müze ile atalık tohumlardan oluşan bir tohum bankasına sahip olduklarını belirtti. Coşkun, vatandaşların yoğun ilgisinden dolayı teşekkür ederek, kimyasaldan uzak tamamen doğal ürünlerin sunulduğu pazarın herkese açık olduğunu vurguladı.

Pazar, sadece organik sebze ve meyvelerle değil, aynı zamanda Kayseri ve çevresinde yetiştirilen tüm organik sertifikalı ürünlerle de dikkat çekiyor. Organik tarım üreticileri, bu doğal ürünlerin satışını yaparak hem kendilerini kalkındırıyor hem de sağlıklı beslenmeye katkıda bulunuyor.

Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı'nı ziyaret eden vatandaşlar, sundukları hizmetten memnuniyetlerini dile getiriyor. Fikret Şaylan isimli bir müşteri, pazarın aile gibi bir ortam sunduğunu ve herkesin buraya gelmesini tavsiye ettiğini ifade etti. Hasan Ersözlü ise, burada alışveriş yapmanın bir zevk olduğunu ve doğal ürünlerin kalitesinin kendisini cezbettiğini belirtti.

Ayrıca, pazarda Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim Ve Üretim Merkezi Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KAÇEM) üyeleri tarafından üretilen işlenmiş organik ürünler de satışa sunuluyor. Kayseri’de organik tarımın yaygınlaştırılması ve sağlıklı beslenme bilincinin artırılması amacıyla kurulan bu pazar, doğal gıda arayışında olanlar için vazgeçilmez bir adres olmaya devam ediyor.