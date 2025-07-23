Kayseri'de Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı 26 Temmuz'da Açılıyor

Doğal Ürünler Bahçesi, tamamen organik fide ve tohumlardan elde edilen ürünleri tüketicilere en uygun fiyatlarla ulaştırmayı hedefliyor. Pazar, her Cumartesi 08:00 ile 18:00 saatleri arasında açık olacak ve vatandaşlar burada organik sebze ve meyve satın alabilecekler. Diğer günlerde ise üreticilerden organik ürün temin etme imkanı bulunacak.

Pazar, ayrıca Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi Girişimi (KAÇEM) üyeleri tarafından üretilen işlenmiş organik ürünleri de satışa sunacak. Bu ürünler arasında salça, tarhana, elma sirkesi, gilaburu sirkesi, erişte, gacer unu ve çeşitli meyve marmelatları yer alıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Doğal Ürünler Bahçesi içerisinde ayrıca has ata tohumlarının korunması ve yaygınlaştırılması amacıyla bir Tohum Bankası ve eski tarım aletlerinin sergilendiği bir Tarım Aletleri Alanı da oluşturdu. Bu alanlar, ziyaretçilere tarımın geçmişi hakkında bilgi edinme fırsatı sunacak.