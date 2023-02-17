Kayseri'de doğan depremzede bebeklere altın hediyesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Kayseri’de yurtlar da misafir edilen yeni doğan bebeklere altın hediye etti.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait öğrenci yurtları 11 ilden gelen depremzedeleri misafir ediyor. 12 bine yakın depremzedenin misafir edildiği yurtlarda vatandaşlar için her türlü ihtiyaçları yurtlar içinde oluşturulan mağaza ve marketlerden temin ediliyor. Depremin oluştuğu günden bu yana Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Atatürk Spor Salonunda oluşturulan Lojistik ve Yardım Toplama Merkezinin koordinasyonu sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile birlikte Melikgazi Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Melikgazi Öğrenci Yurdunda yeni doğan depremzede bebeklere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu adına altın hediye etti.