Kayseri'de Doğaya Dijital Dokunuş: Ağaçlara Karekodlu Bilgilendirme

Karekodlar, ağaçların üzerine yerleştirilerek, ziyaretçilerin cep telefonları veya akıllı cihazlarıyla kolayca tarayabilmesi için tasarlandı. Bilgilendirme ekranında ağaçların ismi, türü, özellikleri ve yetiştirilmesi ile ilgili bilgiler, hem yazılı hem de sesli olarak sunulmakta. Böylece, doğanın zenginlikleri hakkında farkındalık oluşturuluyor.

Uygulama, özellikle çevre etkinliklerinde büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler, ağaçları tanıma ve öğrenme fırsatı bulurken, doğa ile olan bağlarını güçlendiriyor. Proje, teknoloji destekli çevre projeleri ile şehir estetiğini artırma ve vatandaşların doğa ile etkileşimini geliştirme amacını taşımakta.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu tür yenilikçi uygulamalarla hem eğitim odaklı hizmet anlayışını sergiliyor hem de doğa bilincini yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Bu projeyle birlikte, ağaçların özelliklerini öğrenmek ve doğayı keşfetmek isteyen herkes için yeni bir kapı açılmış oluyor.