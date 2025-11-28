Kayseri'de doktora şiddet: 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Kayseri'de polis ekipleri, görevi başındaki doktora karşı kasten yaralama, tehdit ve hakaret olayı ile ilgili çalışma gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen çalışma neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri Şehir Hastanesi’nde meydana gelen “Görevi başındaki doktora karşı kasten yaralama, tehdit ve hakaret” olayı ile ilgili olarak Yenişehir Şehit Nuri Yazanel Polis Merkezi Amirliği ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde; Bahse konu olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen T.E. (59) ve O.B. (57) isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.