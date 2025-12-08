  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hakkında 'Dolandırıcılık' ve 'Yağma' gibi çeşitli suçlardan 15 aranma kaydı ile aranan M.T.(36), yakalandı.

Kayseri'de dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmalar sonucu, aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik saklandığı adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde; hakkında “Dolandırıcılık” ve “Yağma” gibi çeşitli suçlardan 15 aranma kaydı ile aranan, toplam 22 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ve  689.920 TL adli para cezası bulanan M.T.(36) isimli şahıs saklandığı adreste ekiplerce yakalanarak  cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Ahmet Taş'tan Belediyelerdeki rüşvet ve suiistimallere dair sert açıklama
Başkan Ahmet Taş'tan Belediyelerdeki rüşvet ve suiistimallere dair sert açıklama
Kayseri'de Su Kaçaklarına Karşı Önemli Adımlar: 66,5 Milyon TL Tasarruf
Kayseri'de Su Kaçaklarına Karşı Önemli Adımlar: 66,5 Milyon TL Tasarruf
Melikgazi'den İşitme Engellilere Özel Film Gösterimi
Melikgazi'den İşitme Engellilere Özel Film Gösterimi
MHP Heyetindan Büyükkılıç'a Ziyaret
MHP Heyetindan Büyükkılıç'a Ziyaret
Başkan Şahan, 'Eğitimlerle harekat kabiliyetimizi ve kriz yönetimindeki hızımızı artırmaya odaklandık'
Başkan Şahan, “Eğitimlerle harekat kabiliyetimizi ve kriz yönetimindeki hızımızı artırmaya odaklandık”
CHP'li Özdemir, 'Sosyal donatılar Kocasinan'ın her mahallesinde olmalı'
CHP’li Özdemir, "Sosyal donatılar Kocasinan’ın her mahallesinde olmalı”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!