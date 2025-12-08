Kayseri'de dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmalar sonucu, aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik saklandığı adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde; hakkında “Dolandırıcılık” ve “Yağma” gibi çeşitli suçlardan 15 aranma kaydı ile aranan, toplam 22 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 689.920 TL adli para cezası bulanan M.T.(36) isimli şahıs saklandığı adreste ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi.