Kayseri'de Drone Soccer Heyecanı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Kadir Has Kongre Merkezi’nde Drone Soccer Türkiye Şampiyonası’nın 1. Etap yarışları düzenlendi. Türkiye’nin farklı illerinden gelen takımların kıyasıya mücadele ettiği organizasyon, teknoloji ile sporu bir araya getirerek renkli görüntülere sahne oldu. 2 gün boyunca devam eden şampiyonada sporcular; hız, strateji ve takım koordinasyonunun ön plana çıktığı karşılaşmalarda üstün performans sergiledi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte izleyiciler de drone futbolunun dinamik ve heyecan dolu atmosferini yakından takip etme imkanı buldu. Teknoloji tabanlı spor dallarına ilginin her geçen gün arttığı gözlenirken, organizasyon genç sporcular için önemli bir deneyim alanı oluşturdu. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından takdim edildi.