Kayseri'de dronlu trafik cezası
Kayseri'de polis ekipleri tarafından 3-9 Temmuz tarihleri arasında dron ile yapılan denetimlerde yayalara yol vermeyen 108 araca idari para cezası uygulandı.
- 10.07.2023 16:51
- Güncelleme: 10.07.2023 17:14
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de polis ekipleri tarafından 3-9 Temmuz tarihleri arasında dron ile yapılan denetimlerde yayalara yol vermeyen 108 araca idari para cezası uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-9 Temmuz tarihleri arasında ‘yaya önceliği’ uygulaması yaptı. Dron eşliğinde yapılan uygulamada; bin 46 araç ve sürücüsü denetlenirken, 108 araç sürücüsüne yayalara yol vermemek maddesi uyarınca idari para cezası uygulandı.
İHA
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