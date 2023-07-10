Kayseri'de dronlu trafik cezası

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 3-9 Temmuz tarihleri arasında dron ile yapılan denetimlerde yayalara yol vermeyen 108 araca idari para cezası uygulandı.

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  • 10.07.2023 16:51
  • Güncelleme: 10.07.2023 17:14
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Kayseri'de dronlu trafik cezası
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 3-9 Temmuz tarihleri arasında dron ile yapılan denetimlerde yayalara yol vermeyen 108 araca idari para cezası uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-9 Temmuz tarihleri arasında ‘yaya önceliği’ uygulaması yaptı. Dron eşliğinde yapılan uygulamada; bin 46 araç ve sürücüsü denetlenirken, 108 araç sürücüsüne yayalara yol vermemek maddesi uyarınca idari para cezası uygulandı.

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İHA

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