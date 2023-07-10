Kayseri'de dronlu trafik cezası

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 3-9 Temmuz tarihleri arasında dron ile yapılan denetimlerde yayalara yol vermeyen 108 araca idari para cezası uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-9 Temmuz tarihleri arasında ‘yaya önceliği’ uygulaması yaptı. Dron eşliğinde yapılan uygulamada; bin 46 araç ve sürücüsü denetlenirken, 108 araç sürücüsüne yayalara yol vermemek maddesi uyarınca idari para cezası uygulandı.