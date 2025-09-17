Kayseri'de DSİ Katlı Kavşağı Projesi İçin Altyapı Çalışmaları Başladı

Büyüyen Kayseri'nin ulaşım sistemini modernize etmek amacıyla başlatılan projede, ilk kazma vurulmuş durumda ve çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. KASKİ, içme suyu ve yağmur suyu ile ilgili gerekli destekleri sağlamak için yoğun bir şekilde çalışmalara katılıyor.

Proje sürecinde, elektrik ve doğalgaz şirketleri ile KASKİ'nin iş birliği içinde çalışarak deplase işlemlerini hızlandırdığı belirtiliyor. Çalışmaların, trafiği olumsuz etkilemeden ilerlemesi hedefleniyor. Yetkililer, KASKİ'nin bir hafta içerisinde iş teslimini gerçekleştireceğini ve sürecin hızlı bir şekilde tamamlanacağını ifade ediyor.

Projeye dair incelemeler, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından yakından takip ediliyor. Bu süreçte, Kayseri’nin altyapı ihtiyaçlarına yönelik önemli adımlar atılmakta ve şehirdeki ulaşım sorunlarının çözümüne katkı sağlanmaktadır.