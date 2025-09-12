  • Haberler
Kayseri'de DSİ Kavşağı Trafik Sorununa Çözüm İçin Toplantı

Kayseri'de DSİ ve Yeni Sanayi bölgesindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında bir istişare toplantısı düzenlendi. Ulaşım A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır da katıldı. Toplantıda, Osman Kavuncu Bulvarı'nın DSİ kavşağındaki trafik sorunları ele alındı.

Toplantıya katılan önemli isimler arasında:
- Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan
- Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal
- Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut
- Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır

Toplantıda, kentin ana arterlerinden biri olan Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki trafik yoğunluğunu gidermek için yapılacak düzenlemeler masaya yatırıldı. Bölgedeki kavşak düzenlemeleri ve alternatif ulaşım çözümleri üzerinde duruldu.

Toplantıda, sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluğun, hem tramvay hattının hem de kalabalık kavşakların etkisiyle arttığı vurgulandı. Bu bağlamda, kavşak düzenlemesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Toplantının sonunda, yapılan projelerin esnaflar ve vatandaşlar için hayırlı olması temennisi dile getirildi. Ulaşım A.Ş.'nin çalışmalarının, vatandaşların konforunu artırmak ve enflasyonu kontrol altına almak adına önemli bir rol oynadığı ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin fedakarlık üzerine kurulu bir sistemle çalışmalara devam edeceği ve Kayseri halkının ihtiyaçlarına yönelik projelerin hayata geçirileceği vurgulandı.

Haber Merkezi

