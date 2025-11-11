Kayseri'de DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşak Projesi Tam Gaz

Proje, toplamda 295 milyon TL maliyetle hayata geçiriliyor ve kentin batısındaki trafik yoğunluğunu azaltmayı amaçlıyor. Trafik ışıklarının kaldırılmasıyla birlikte, araç akışı daha düzenli hale getirilecek, böylece trafik güvenliği ve konforu artırılacak. Altyapı faaliyetlerinin yanı sıra katlı kavşağın temel inşaat çalışmalarına da devam ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi, planlamalar doğrultusunda çalışmaları titizlikle sürdürüyor. Projenin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Belediyenin Fen İşleri ekipleri, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarılarda bulunarak, gerekli yönlendirme levhalarını sahaya yerleştirdi. Geçici trafik düzenlemelerinin proje tamamlanana kadar devam edeceği bildirildi.

Bu projeyle birlikte Kayseri'nin ulaşım altyapısının güçlenmesi ve trafiğin daha düzenli hale gelmesi bekleniyor.