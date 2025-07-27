Kayseri'de Dualarla Uğurlanan Gönül İnsanı: Öğretmen Ahmet Bulut'a Veda

İHH ve İlim Hikmet başta olmak üzere birçok İslami sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak görev alan ve çevresince "gönül insanı" olarak tanınan Sınıf Öğretmeni Ahmet Bulut, hayat mücadelesine yenik düştü. Cemil Baba İlkokulu’nda yıllardır öğrencilerine ışık olan Bulut’un, yaklaşık beş aydır mücadele ettiği hastalığa karşı verdiği direniş, ne yazık ki bu hafta son buldu.

Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün duyurduğu acı haberin ardından öğretmen arkadaşları, öğrencileri ve gönüllü dostları Talas Dedeoğlu Camii’nde kılınan cenaze namazında buluştu. Cuma namazına müteakip gerçekleşen törenin ardından Ahmet öğretmen, Talas Mezarlığı’nda dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşamı boyunca sadece ders anlatmakla kalmayıp iyilik için koşan, toplumsal dayanışmanın sessiz neferlerinden biri olan Ahmet Bulut’un hatırası, sevenlerinin yüreğinde yaşamaya devam edecek.