Kayseri'de Dükkanına Sığmayan Esnafa Denetim

Kentin vitrini konumundaki Büyükşehir Zabıtası, gerek seyyar satıcılara yönelik yaptığı denetimlerle gerekse sağlıksız ve uygun olmayan ürünleri denetlemek suretiyle hem işini düzenli yapmak isteyen esnafın hem de vatandaşların huzuru ve güvenliği için faaliyetlerine devam ediyor.

Bu çerçevede kent merkezindeki dükkânların ve vatandaşların yoğun olduğu ticari işletmeleri denetleyen Büyükşehir Zabıta personeli, yayaların güvenli ve düzenli yürüyebilmesi için kaldırım işgali denetimi yaptı.

Masa sandalye, duba reklam panosu, tezgâh gibi yaya yolu ile kaldırımlarda ulaşımı engelleyen unsurları tespit ederek müdahale eden Büyükşehir Zabıtası, kaldırım ve yaya yollarından engelleri kaldırdı, esnafa ise gerekli uyarıları yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Komiseri Mustafa Ülker, gerçekleştirdikleri çalışmalara yönelik yaptığı açıklamada, Ramazan ayında vatandaşların rahatı ve sağlığına yönelik denetimler geçekleştirdiklerini ifade ederek, şunları aktardı:

“Ramazan ayında vatandaşlarımızın rahat bir şekilde alışverişini yapması ve güvenli gıdaya rahatça erişebilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri olarak kendi tespit ettiğimiz işgaller ve vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine gerekli çalışmalar yapılmıştır. İkazlara uymayan esnaflarla alakalı gerekli cezai işlemler uygulanmaktadır.”

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kentte görev ve sorumluluk alanındaki hemen her alanda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.