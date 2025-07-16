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Kayseri'de Dünyanın En Büyük Türk Bayrağı açıldı

Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında dünyanın en büyük Türk Bayrağı açıldı. Burada konuşan TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, 'Hainler ülkemize diz çöktürmek istediler ama hiçbir şekilde bu millet diz çökmedi diz çökmeyecek Türk baş verir diz çökmez hayatını verir canını verir diz çökmez. Çok şükür 15 Temmuz gecesi de aynı şey oldu. Bunu biz unutmayacağız unutturmayacağız' dedi.

Kayseri'de Dünyanın En Büyük Türk Bayrağı açıldı

Dünyanın en büyük Türk Bayrağı olarak Kayseri’de yaptırılan 3 bin 38 metrekare ve 418 kilo ağırlığındaki Türk bayrağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kayseri Paraşüt İndirme alanında açıldı.

Burada konuşan TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, “15 Temmuzun üzerinden 9 yıl geçti. Vatandaşınızın o günkü heyecanla o günkü hassasiyetle karşı duruşununu görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Hainler ülkemize diz çöktürmek istediler ama hiçbir şekilde bu millet diz çökmedi diz çökmeyecek Türk baş verir diz çökmez hayatını verir canını verir diz çökmez. Çok şükür 15 Temmuz gecesi de aynı şey oldu. Bunu biz unutmayacağız unutturmayacağız” ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

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