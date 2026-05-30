Kayseri'de Dut Ağacı Minibüsün Üzerine Devrildi

Olay, öğle saatlerinde Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi’nde meydana geldi. Bir binanın bahçesinde bulunan büyük dut ağacı henüz bilinmeyen bir nedenle devrilerek sokakta park halinde bulunan 38 MA 8020 plakalı minibüsün üzerine düştü.

Ağacın altında kalan minibüste maddi hasar oluşurken, devrilen ağaç nedeniyle sokak bir süre araç trafiğine kapandı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, ağacın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Araç sahibi Yusuf El Ali, olay sırasında evde bulunduğunu belirterek, “İçeride otururken büyük bir ses duydum. Dışarı çıktığımda ağacın aracımın üzerine devrildiğini gördüm. Araçta hasar oluştu. Geçmiş olsun. Olayda yaralanan olmadı” dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

