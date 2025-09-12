Kayseri'de Eğitim Desteği Projesi: 10 Bin Öğrenciye 42 Milyon TL Yardım

  • Haberler
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik önemli bir destek projesini hayata geçirdi. Kırtasiye ve beslenme desteği olarak bilinen proje kapsamında, toplamda 5 bin 837 ailenin 10 bin 586 öğrencisine 4 bin TL'lik yardım yapıldı. Toplamda 42 milyon 344 bin TL'lik ödeme, ders zili çalmadan önce ailelerin hesaplarına aktarıldı.

Bu proje, Kayseri'deki öğrencilere ve ailelerine yönelik sürdürülen destek çalışmalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz eğitim-öğretim yıllarında da uygulanan kırtasiye desteği, bu yıl 'beslenmem çantamda, belediyem yanımda' sloganıyla genişletilerek devam etti.

Başvuruların 1-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında alındığı projede, yapılan değerlendirmelerin ardından ödemeler hızlı bir şekilde gerçekleştirildi. Veliler, bu anlamlı destek için teşekkürlerini Alo 153 İletişim Merkezi aracılığıyla ilettiler.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitime olan desteğini sürdürerek, ihtiyaç sahibi ailelerin ve öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.

