Kayseri'de Eğitim Desteği Projesi: 10 Bin Öğrenciye 42 Milyon TL Yardım

Bu proje, Kayseri'deki öğrencilere ve ailelerine yönelik sürdürülen destek çalışmalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz eğitim-öğretim yıllarında da uygulanan kırtasiye desteği, bu yıl 'beslenmem çantamda, belediyem yanımda' sloganıyla genişletilerek devam etti.

Başvuruların 1-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında alındığı projede, yapılan değerlendirmelerin ardından ödemeler hızlı bir şekilde gerçekleştirildi. Veliler, bu anlamlı destek için teşekkürlerini Alo 153 İletişim Merkezi aracılığıyla ilettiler.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitime olan desteğini sürdürerek, ihtiyaç sahibi ailelerin ve öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.