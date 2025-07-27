Kayseri’de Eğitim Desteklerine Beslenme Yardımı Eklendi

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen program kapsamında, her bir öğrenci için toplam 4.000 TL tutarında yardım sağlanacak. Bu destek, eğitim yılının başında ve ikinci dönem öncesinde olmak üzere iki taksit şeklinde ailelerin hesaplarına yatırılacak.

Programın geçmiş verileri, üç yıl içinde 20 bini aşkın ailenin 39 binin üzerinde çocuğuna toplamda 35 milyon TL’nin üzerinde kırtasiye yardımı ulaştırıldığını gösteriyor. Bu yıl "Beslenmem Çantamda, Belediyem Yanımda" sloganıyla duyurulan yeni uygulama, Türkiye’de kamu destekli sosyal hizmet modelleri arasında örnek gösterilen girişimlerden biri olmaya aday.

Başvurular yalnızca belediyenin resmi internet sitesi üzerinden, 1–17 Ağustos 2025 tarihleri arasında kabul edilecek. Şahsen başvuru alınmayacak.

Bu model, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmenin yanı sıra, kentte yaşayan dar gelirli ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Çocukların okula daha güvenle ve ihtiyaçları karşılanmış bir şekilde başlamaları hedefleniyor.