Kayseri'de Eğitim Sempozyumu: Hulusi Akar'dan Vizyon Mesajı

Akar, konuşmasında eğitimin milletin geleceği için taşıdığı öneme dikkat çekerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Eğitimde yeni modellerin tartışıldığı bu programın, hem Kayseri’nin hem de Türkiye’nin geleceğine ışık tutacağını belirten Akar, “Millet olmak için eğitim şart. Ortak değerlerle yetişen gençler, ülkemizin bekası için en büyük teminattır” ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de açılışta yaptığı konuşmada şehrin Türkiye için sürekli katma değer üreten bir merkez olduğuna dikkat çekti. Çiçek, “Anadolu’nun tam ortasında Türkiye için sürekli katma değer üreten bir şehirde eğitimle ilgili Türkiye eğitiminde yeni modellerin konuşulacağı bir programa ev sahipliği yapmaktan dolayı şehir olarak çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Büyük Sanat Vakfı ve Erciyes Üniversitesi iş birliğinde üniversitelerin akademisyenlerin de aramızda olması bizim için çok kıymetli. Burada konuşulacak konuların şehrimizin geleceğine ve ülkemizin geleceğine ışık tutacağını düşünüyor, her birinize hoş geldiniz diyorum” dedi.

Konuşmaların ardından sempozyum, farklı başlıklarda düzenlenen oturumlarla devam etti. Eğitimde yeni yaklaşımlar, akademisyenlerin sunumlarıyla masaya yatırıldı.