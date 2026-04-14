Kayseri'de eğitimciler iş bırakıyor

Türk Eğitim Sen Kayseri şubesi tarafından 15 Nisan Çarşamba günü iş bırakma eylemi gerçekleştirileceği duyuruldu. Sendika üyeleri iş bırakarak, saat 12.30'da Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak.

Sendika tarafından yapılan açıklamada; "Eğitim çalışanlarına yönelen ve dozu her geçen gün artan şiddet olaylarına karşı yarın 15 Nisan 2026 Çarşamba günü bırakıyoruz. Sesimizi duyurmak için tüm üyelerimizi saat 12.30'da Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü önündeki basın açıklamamıza davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.