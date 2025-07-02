Kayseri'de Eğitimcilerle Kartal Kavşağı Projesi Üzerine Bilgilendirme Toplantısı

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, ulaşım kalitesini artırmak ve sürdürülebilir altyapı yatırımlarıyla Kayseri’nin geleceğine katkıda bulunmak amacıyla Kartal Katlı Kavşağı projesini hayata geçiriyor. Proje, kurumlar arası iş birliği ile daha da güçlendiriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, müdür yardımcısı Nihan Altunok ve bölgede eğitim veren okulların müdürleri katıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan ve Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı Proje ve Planlama Şube Müdürü Ali Ülker, projeye dair kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi. Sekmen, Kartal Kavşağı ve alternatif güzergâhlar hakkında bilgi vererek, projenin Kayseri’nin ulaşım ağında sağlayacağı rahatlama ve erişilebilirlik avantajlarını vurguladı.

Toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri de eğitim kurumlarının bu süreçteki rolü ve projeden etkilenen güzergâhlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Kayseri için büyük önem taşıyan Kartal Katlı Kavşağı Projesi’nin, şehirde ulaşımın akıcı ve güvenli hale gelmesi açısından bir dönüm noktası olması bekleniyor.