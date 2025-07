Kayseri'de Eğitimde Dengeler Değişti: Zirvede İmam Hatip Damgası

Yıllardır listenin üst sıralarına yerleşen Fen Liseleri ve yüksek bütçeli özel okullar bu yıl geriye düşerken, devlet İmam Hatip liseleri dikkat çekici bir çıkış yaptı.

Sayısal alanda Türkiye 3’üncüsü ve 29’uncusu olan İmam Hatip öğrencileri, Kayseri genel sıralamasında da ilk iki basamağı elde ederek okullarını zirveye taşıdı. Bu başarı, sadece bireysel değil; kurumsal olarak da İmam Hatip liselerinin akademik performansına yönelik yeni bir algı oluşturuyor.

Kayseri'de ilk 10'a fen Lisesi'nden 2, Pahalı Özel Lise'lerden de sadece 2 öğrenci girebildi.

Eğitim çevreleri, bu sonuçlarla birlikte şehirdeki okul tercihleri ve kurumların başarı stratejileri üzerine yeniden düşünme gerekliliğini vurguluyor.

YKS'DE KAYSERİ'DE İLK 10'A GİREN ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE DERECELERİ

1. Erciyes İHL Hafız Ahmet Yasin Ekmen Say 3.

2. Erciyes İHL Ahmet Faruk Yurdakul Say 29.

3. N.M. Baldöktü AL. Efe Bahçebaşı Söz 53.

4. Osman U. Fen L. Yusuf Salih Şahin Say 79.

5. İstem Koleji Ahmet Ülgey EA 101.

6. N.M. Baldöktü AL. Ersin ipekboyar EA 111.

7. Osman Ulubaş Fen L. Anıl Kaya Say 184.

8. Kayseri Tekden Ömer Faruk Yerli EA 229.

9. Sami Yangın AL Nehir Topal Dil 264.

10. Sami Yangin AL Gökçe Eroğlu Dil 332.