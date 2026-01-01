  • Haberler
  Kayseri'de eğitimde kar tatili devam ediyor: Cuma günü de tatil

Kayseri'de eğitimde kar tatili devam ediyor: Cuma günü de tatil

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri'de eğitimde kar tatili devam ediyor: Cuma günü de tatil

Kayseri Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada; “Meteorolojik verilere göre; ilimiz genelinde 02 Ocak 2026 Cuma günü yoğun buzlanma ve don hadisesinin gün boyu görüleceği, bunun da genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği, ulaşımda aksamalara sebep olacağı değerlendirilmektedir.

Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 02 Ocak 2026 Cuma tarihinde bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır” denildi.

Haber Merkezi

