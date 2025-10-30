Kayseri'de ehliyetsiz sürücüler arttı
Kayseri'de polis ekiplerince abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmada 476 araç/sürücüye cep telefonu, 279 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak ve 242 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 1 hafta boyunca çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda; 79 araç/sürücüye modifiyeli araç, 8 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 279 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 39 araç/sürücüye makas atma, 242 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 92 araç/sürücüye alkolle araç kullanmak, 11 araç/sürücüye ışık donanımı, 8 araç/sürücüye drift yapmak, 241 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 476 araç/sürücüye cep telefonu maddelerinden cezai işlem uygulandı.