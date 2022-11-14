Kayseri'de Ekim ayındaki kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince kent genelinde yapılan 2022 Ekim ayı faaliyet raporu açıklandı. Kent merkezinde bir ay süreyle yapılan denetlemelerde 42 bin 173 araç kontrol edilerek, eksikliği görülen 12 bin 952 araç sürücüsüne trafik para cezası uygulandı. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 270 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. 556 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

Öte yandan 3’ü ölümlü, 257’si yaralamalı ve 309’u maddi hasarlı olmak üzere toplam 569 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken, 343 kişi ise yaralandı.

BÖLGE TRAFİK SORUMLULUK ALANINDAKI DENETMLER

Bölge Trafik Müdürlüğü sorumluluğundaki denetimlerde ise kontrol edilen 55 bin 142 araçtan eksiği veya kural ihlali tespit edilen 19 bin 172 araca trafik idari para cezası uygulandı. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 20 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. 261 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Öte yandan 1’ü ölümlü, 36’sı yaralamalı ve 48’i maddi hasarlı olmak üzere toplam 85 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 vatandaş hayatını kaybetti, 72 vatandaş ise yaralandı.

İLÇELERDE YAPILAN TRAFİK DENETİMLERİ

İlçe merkezlerinde yapılan denetlemelerde ise, 9 bin 24 araç kontrol edilerek, eksiği ve kural ihlali tespit edilen 2 bin 394 araca trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 51 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konularak, 81 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Öte yandan, 1’i ölümlü, 29’u yaralamalı ve 25’i maddi hasarlı olmak üzere toplam 55 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.