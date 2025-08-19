Kayseri'de elektrik bakım çalışması: 8 ilçede elektrik kesintisi (19 Ağustos)

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ), 19 Ağustos 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Kayseri genelinde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve saatler ise şu şekilde;

Pınarbaşı

08:30 - 17:00: Demircilören, Akören, Aygörmez, Söğütlü, Cinliören, Devederesi, İnliören, Kuşçular, Tersakan mahalleleri.

09:00 - 17:00: Artmak, Kızılören (Hasırci Mezrası, Mezgiti Kümeevleri).

Bünyan

08:30 - 17:30: Kardeşler Mahallesi.

08:30 - 12:30: Köprübaşı Mahallesi.

Kocasinan

08:30 - 17:30: Gömeç (Ovapınarı, Uzunyazı, Oğulbalı Sokak ve Caddeleri).

08:30 - 17:30: Gömeç (Özdil Geçidi, Şehitveren, Özkaynak, Uzunyazı, Özdil, Çobanoğlu Sokak ve Caddeleri).

08:45 - 17:30: Kuşçu (Kazankaya Kümeevleri), Mollahacı (1160. Kümeevler).

08:45 - 16:45: Argıncık (186, 200, 202, 208, 196, 167, 195, 206, 205, 207, 209, 203, 201, 197, 192, 193, 181, 182, 185, 184, 168, 169. Sokaklar, 3799. ve 17. Caddeler, Kocasinan Bulvarı, 6316. Cadde).

08:45 - 17:00: Yeşil Mahalle (Nurcan, Sert, Nazik, Atalar, Nurdan, Bebek Çıkmazı, Bebek, Atabek, Daim, Köften, Narin, Ergazi, Nazik Çıkmaz, Narin Geçidi, Erbeyli, Taşlık, Bebek Geçidi, Şam Sokaklar, Elagöz Caddesi).

08:45 - 12:30: Mithatpaşa (Günaydın, Kefe, Güneşli, Dirlik, Bosna, Mut, Geçimli Sokaklar).

09:00 - 12:00: Mollahacı (1136. Cadde), Höbek.

13:00 - 15:00: General Emir (4476, 4489. Sokaklar), Erkilet (Hacı Memiş, Türkmen, Tımarhanealtıbağ, Kıvanç, Nemli, Zerdali, Nemli Geçidi, Zerdali Çıkmazı Sokaklar, Erkilet Bulvarı).

Melikgazi

08:45 - 17:00: Hisarcık (Hacılar Caddesi, Nefise, 3620, 3621, 2797, 2850. Sokaklar).

09:00 - 10:00: Gesi (Güney, Paşapınar, Barbaros, Fatih 2, Cengizhan 1, Üçhavuzlar Sokaklar, Alparslan Caddesi, 2463, 2464, 2467, 2466. Sokaklar).

09:00 - 10:00: Büyük Bürüngüz (Sayan Sokak).

09:00 - 10:30: Gültepe (Çiftçiler Caddesi, Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı, Gazipınar, Lale, Ünalan, Kaşaltı, Gülhisar, Şehit Mustafa Eyyub Darendelioğlu Sokaklar, Farabi Caddesi), Kılıçaslan (Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı).

10:00 - 11:00: Büyük Bürüngüz (İvriz, Aleddevle, Danişalibey, Kozanaltı, Göçeli, Kemeraltı, Sarıkonak, Mütevella Sokaklar, Çaylar Caddesi).

10:00 - 11:00: Kayabağ (Hoyratlı, Dr. Salih Gazioğlu, Hasköy, 3201, İlksu, 3200. Sokaklar), Güzelköy (İlksu Caddesi, 2583. Sokak, Bülent Altop Caddesi).

10:30 - 12:00: Gültepe (Kaşaltı, Köşk, Farabi, Ünalan, Gelincik, Lale Sokak ve Caddeleri).

11:00 - 12:00: Gürpınar (2731. Sokak).

11:00 - 12:00: Büyük Bürüngüz (İvriz Sokak, Aleddevle Caddesi, 2670. Sokak).

13:30 - 14:30: Büyük Bürüngüz (2662, 2664, 2665. Sokaklar, Sarisu Sokak).

13:30 - 14:30: Gürpınar (Yılmaz 1, Koramaz, Nazlı, Turna, Oğuzhan, 2730, 2740, 2733, Yavuz 2. Sokaklar, Yeşilpınar, Barbaros 1, Uzun Mehmet Caddeleri).

13:30 - 15:00: Gültepe (Günbuldu, Varlıkkoru, Aytaş, Aydoğdu, Kapaklı, Geyikpınar, Konuksever, Destek, Balaban, Hırkatepe, Ekinlik, Kesmece Sokaklar, Kışla Geçidi, Köşk Caddesi).

14:30 - 15:30: Gürpınar (Mimarsinan 2, Ulu 1, Ulaş, Karagöz, Kundaksız, Bağlar 1, Saray, Evliyalar, Çankaya, Yaşar, 2705, Erkan 1, Gül 3, Işık 1, Özdemir, 2. Çıkmaz, 2703, Bahçeli, Özleyen, 5. Çıkmaz, 2733, 2704. Sokaklar, Şaban Bayram, Kutupzade, Yeşilpınar Caddeleri).

14:30 - 15:30: Büyük Bürüngüz (Karahan 1, Toprak, Bayıraltı, 1. Çıkmaz, Hamam, Meyre, Kozanaltı, Sarisu, Sağlık 1, Saray 1, İvriz, 2662, 2678. Sokaklar, Mütevella, Aleddevle, Danişalibey, Çaylar Caddeleri).

15:00 - 16:30: Gültepe (Toprakkale, Söbetaşı, Kiremit, Söbetaşı Çıkmazı, Varlıkkoru, Yapı Sanat Okulu 3, Özüm, Bardakçı, Balaban Sokaklar, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı).

15:30 - 16:30: Gürpınar (4. Çıkmaz, Bekçilik, Mezarlık 1, Çankaya, 3. Çıkmaz, 2703. Sokaklar, Doğan, Kutupzade, Mimarsinan 2. Caddeleri).

Develi

09:00 - 17:00: Ayşepınar Mahallesi.

09:00 - 17:00: Köseler Mahallesi (İptal edildi).

13:00 - 18:00: Soysallı (Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Caddesi).

Tomarza

09:00 - 12:00: Emiruşağı (Reyhan, Şehit Ünal, Cumhuriyet, Saylak, Sümbül 3, Çeşme, Yayla Sokak ve Caddeleri, 1501, 1496, 1494, 1498, 1495, 1499. Sokaklar), Işıklar, Üçkonak, Arslantaş, Çanakpınar.

09:30 - 12:00: Sarımehmetli (300. Kümeevler).

11:00 - 13:00: Dadaloğlu (Gelincik Sokak).

İncesu / Hacılar

09:00 - 12:00: Dokuzpınar (İncesu-Dokuzpınar, Organize Sanayi Caddeleri, Topçular Çıkmazı, Çelebi, Ada Çıkmazı, Ateşler, Bayraktarlar, Bucak Sokaklar), Hürmetçi (Kayaburun, İçme, Köprü, Beşdam Sokaklar, Cumhuriyet 1, Hörmetçi Çiftliği, Organize Caddeleri), Kızılören Aşağı (Dere 1, İstiklal 2, Erim, Çınar 1, Ata, Funda, Burak, Kaldırım, Burak Çıkmazı, Bilgin, Aslı, Bekdaşlı, İmar, Gönen, Yeşil Camii, Barış, Çetin, Cesur, Çamlıbel, Asker, Kaynak, Ballı, 5670. Sokaklar, Cumhuriyet 1, Fevzi Çakmak 1, Kerem, Gölbaşı, Hürriyet, Yayla, Şehitler Caddeleri), Karpuzsekisi, Sarıkürklü (5641, Bucak 1, Çeşme, Cami, Harman 2, Süleyman Deresi, 5621, 5623, Çelebi Sokaklar, Çora, Organize Caddeleri), Çardaklı (Süleyman Deresi, Hisartepe Kümeevler, İncesu-Çardaklı Caddesi, Isbalı Kümeevler, İsmet Oktay Caddesi, Kayabaşı 1, Çamtepe, Ihlamur, Eren, Dilek Sokaklar, 5636. Sokak), Kızılören Tabaklı (Yapraklı, Kaya, Yapraklı Çıkmazı, İlkokul, İlkokul Geçidi, Barış, İlkokul Çıkmazı, Ferah, Edebali Çıkmazı, Edebali, Kaynak, Yalımkaya Çıkmazı, Kepez, Elmalı, Elmalı Geçidi, Cesur, Taş, Gedik, Dinç Çıkmazı, Dinç, Emek, Lider, Meşe, Çeşme Sokaklar, Cumhuriyet 1, Çınar, Atatürk 1, Avşar, Yapraklı, İlkokul, Lale Çıkmazı, Şehitler, Tabaklı, Hürriyet, Kızılören Avşar, Dilek, Çora Caddeleri), Kızılören Ötebatan (İkizler, Bayer, Onur, Onur Çıkmazı, İpek, Santır, Beylik, Kudret, Kudret Geçidi, 5640, Asker, Sağırkaya Sokaklar, Vatan, Kazım Uçar Caddeleri, Çardak, Boğazçardak, K. Çardak, S. Çardak Mezraları), Bahçelievler (Garipsu İşyerleri Kümeevleri, Çamtepe Sokak, Vatan Caddesi), Subaşı (Sürtme Kümeevler).

09:00 - 12:00: Kızılören Tabaklı (Yapraklı Caddesi, Kaya Sokak), Bahçelievler (Vatan Caddesi).

09:00 - 11:00: Yedidağaç (Ataman, Sarmaşık, Cami Sokaklar, Şehit Rüştü Bayram Caddesi).

09:00 - 10:30: Aşağı Mahalle (Erenler Caddesi, Tekir Yaylası Kümeevleri).

10:30 - 12:00: Yukarı Mahalle ve Aşağı Mahalle (Tekir Yaylası Kümeevleri).

11:15 - 12:30: Yedidağaç (Gizir, Cami, 5978. Sokaklar, Şehit Rüştü Bayram Caddesi).

13:00 - 15:00: Yedidağaç (Demirayak Çıkmazı, Arzu Sokak).

15:45 - 17:00: Beğendik (Hacepli, Aysular, Naneciler, Deveciler, Hacepli Cami Sokaklar, Söğütlü Pınar Caddesi).