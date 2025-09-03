Kayseri'de elektrik bakım onarımı: Bugün de 9 ilçede elektrik kesintisi

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ), 3 Eylül 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Kayseri genelinde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve saatler ise şu şekilde;

Develi

Gümüşören Mahallesi: Gümüşören Kümeevler ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 09:00 - 17:00

Karacaören Mahallesi: 2014. Sokak, Karacaören Kümeevler ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 09:30 - 13:00

Hacılar

Beğendik Mahallesi: Ali Paşa Sokak, Sakar Eşmecik Caddesi, Küçükfıdın Sokak ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 08:45 - 17:00

Yediağaç Mahallesi: Ehram Sokak, Cami Sokak, Yeşil Sokak, Sakar Eşmecik Caddesi ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 08:45 - 17:00

Karpuzsekisi Mahallesi: 6096, 6097, 6098, 6090, 6105, 6095, 6088, 6100, 6086, 6084, 6083, 6089, 6019, 6092, 6102, 6101, 6080, 6103, 6104, 6087, 6099, 6085, 6079, 6106, 6111, 6107, 6114, 6108. Sokaklar ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 09:00 - 11:30

Beğendik Mahallesi: 6020, 6019. Sokaklar ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 09:00 - 11:30

Akdam Mahallesi: Hisarcık Caddesi, 5869, 5868. Sokaklar, Özgüneş Caddesi ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 11:30 - 13:30

Akyazı Mahallesi: Dumanlar Sokak, Seyranlı Caddesi, 5808. Sokak ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 13:30 - 14:30

Aşağı Mahalle: Kuyuüstü Caddesi ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 15:00 - 17:00

İncesu

Küllü Mahallesi: 4852. Sokak, İncesu-Küllü Köyü, 4859, 4858, 4861, 4857. Sokaklar, 4855. Cadde ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 08:45 - 17:30

Karahüyük Mahallesi: 3305, 3304. Sokaklar, İncesu-Karahöyük Köyü, 3306. Sokak ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 08:45 - 17:30

Tahirinli Mahallesi: 4855. Cadde, 4667. Sokak, 4628. Sokak ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 08:45 - 17:30

Süksün Zafer Mahallesi: 4855. Cadde ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 08:45 - 17:30

Kocasinan

Oymayağaç Mahallesi: Sedef Caddesi, Kimya Sokak, Şimal Sokak ve civarları (İptal edildi)

Tarih ve Saat: 03.09.2025 08:45 - 13:00

Taşhan Mahallesi: 890. Sokak, Taşhan Kümeevler, 851. Cadde ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 09:00 - 12:30

Emmiler Mahallesi: 1058. Sokak ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 09:00 - 12:30

Çevril Mahallesi: 886. Sokak, 983. Kümeevler, 945. Kümeevler ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 09:00 - 12:30

Oymayağaç Mahallesi: Kireçli Kümeevler, 5059, 5095, 5058. Sokaklar ve civarları (İptal edildi)

Tarih ve Saat: 03.09.2025 13:00 - 17:30

Ertuğrul Gazi Mahallesi: Kireçli Kümeevler, 6559, 6565. Sokaklar ve civarları (İptal edildi)

Tarih ve Saat: 03.09.2025 13:00 - 17:30

Erkilet Camii Kebir Mahallesi: 4322. Sokak ve civarları (İptal edildi)

Tarih ve Saat: 03.09.2025 13:00 - 17:30

Melikgazi

Battalgazi Mahallesi: Otlu Sokak, Ayrık Sokak, Otlu Geçidi Sokak ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 08:45 - 16:45

Eğribucak Mahallesi: Alkaya Sokak, 1101, 1108. Sokaklar, Açelya Çıkmazı Sokak ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 08:45 - 12:30

Battalgazi Mahallesi: Alkaya Sokak ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 08:45 - 12:30

Battalgazi Mahallesi: Hacılar 1. Cadde, Tandoğan Sokak, İskele Sokak ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 08:45 - 12:30

Tacettinveli Mahallesi: Özbaşı Sokak ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 08:45 - 12:30

Küçük Bürüngüz Mahallesi: Topraklı Sokak, Tuzla Caddesi, Ağırnas Caddesi ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 09:00 - 17:00

Ağırnas Mahallesi: 3110. Sokak ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 09:00 - 17:00

Selçuklu Mahallesi: Kalkanlı Sokak ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 10:00 - 14:00

Anbar Mahallesi: 2963, 2964, 2965. Caddeler, 2966. Sokak ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 13:30 - 16:45

Battalgazi Mahallesi: Şehit Tarık Koçoğlu Bulvarı, Kale Sokak, Balamir Sokak ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 13:30 - 16:45

Tacettinveli Mahallesi: Bardak Sokak, Şehit Tarık Koçoğlu Bulvarı ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 13:30 - 16:45

Gesi Mahallesi: Mehmet Akif Ersoy 2. Sokak, 74, 81. Sokaklar ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 13:30 - 16:45

Sarıoğlan / Bünyan

Ilıca Mahallesi: Sivas Caddesi, 604. Sokak, Ilıca Sokak, Kayseri 3. Cadde ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 08:30 - 17:30

Karacaören Mahallesi: Karacaören Kümevler ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 08:30 - 17:30

Sarız

Çörekdere Mahallesi: Çörekdere Köyü, Bostanlık Sokak ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 08:30 - 13:00

Çörekdere Mahallesi: Küçük Sokak, 86, 87. Sokaklar ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 08:30 - 09:30

Ayranlık Mahallesi: Ayranlık Kümeevler ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 09:00 - 12:00

Altısöğüt Mahallesi: Altısöğüt Kümeevler, Altısöğüt Köyü ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 09:00 - 10:00

Bahçeli Mahallesi: Cumhuriyet Caddesi ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 09:30 - 10:30

Çörekdere Mahallesi: Cumhuriyet Caddesi ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 09:30 - 10:30

Çörekdere Mahallesi: Bostanlık Sokak, Çörekdere Köyü, 82. Sokak ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 09:40 - 11:30

Yedioluk Mahallesi: Yedioluk Kümeevler, Yedioluk Köyü ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 09:40 - 11:30

Kıskaçlı Mahallesi: Kıskaçlı Kümeevler, Kulaksız Kümeevler ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 09:40 - 11:30

Gümüşali Mahallesi: Gümüşali Kümeevler ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 10:00 - 11:00

Güneşen Mahallesi: Susam Sokak, Egemenlik Sokak, İnönü Caddesi ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 10:30 - 11:30

Yeni Mahalle: Hamdi Pınar Sokak, Papatya Sokak, Seher Sokak ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 10:30 - 11:30

Gümüşali Mahallesi: Gümüşali Kümeevler, Gümüşali Köyü ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 11:00 - 12:00

Güneşen Mahallesi: Şehit İbrahim Albayrak Caddesi ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 11:30 - 12:30

Bahçeli Mahallesi: Atatürk Caddesi ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 13:00 - 14:00

Kızılpınar Mahallesi: Atatürk Caddesi, Çamdibi Sokak, Şehit İsmet Bülbül Sokak, 71. Sokak ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 13:00 - 14:00

İncemağara Mahallesi: Üçevler 1. Sokak ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 13:30 - 17:30

Ayranlık Mahallesi: Ayranlık Kümeevler ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 13:30 - 17:30

Bahçeli Mahallesi: Şehit Ali Örnek Sokak, Barış Sokak, Sakarya Sokak ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 13:30 - 14:30

Kızılpınar Mahallesi: Şehit Ali Örnek Sokak ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 13:30 - 14:30

Kızılpınar Mahallesi: Şehit İsa Çapar Sokak, Şehit İsmet Bülbül Sokak, 73, 72. Sokaklar ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 14:00 - 15:00

Yeni Mahalle: Şehit Bahattin Yıldız Caddesi, Şehit Turabi Demirci Sokak, Cumhuriyet Caddesi ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 14:30 - 15:30

Bahçeli Mahallesi: Cumhuriyet Caddesi, Şehit Ali Örnek Sokak, Sakarya Sokak ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 14:30 - 15:30

Bahçeli Mahallesi: Cumhuriyet Caddesi, Mehmet Akif 1. Sokak, Yasemin Sokak, Atatürk Caddesi ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 15:00 - 16:00

Kızılpınar Mahallesi: Çamdibi Sokak ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 15:00 - 16:00

Güneşen Mahallesi: Atatürk Caddesi, Egemenlik Sokak, Tepecik Sokak ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 15:00 - 16:00

Yeni Mahalle: Seher Sokak, Şehit Ali Çiçek Caddesi ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 15:00 - 16:00

Yeni Mahalle: Şehit Turabi Demirci Sokak, Necmeddin Kabak Caddesi ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 15:30 - 16:30

Bahçeli Mahallesi: Sancaktepe Sokak, Cumhuriyet Caddesi ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 15:30 - 16:30

Talas

Mevlana Mahallesi: Fesleğen Sokak, Ermiş Sokak, 15 Temmuz Caddesi, Şehit Ali Örnek Sokak, 6085. Sokak ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 09:00 - 10:30

Mevlana Mahallesi: 15 Temmuz Caddesi, Bilge Kağan Caddesi, 6085. Sokak, Ermiş Sokak, Fesleğen Sokak ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 10:30 - 12:00

Mevlana Mahallesi: İkbal Caddesi, Vilayet Sokak, Turgut Özal Caddesi, Cemilbaba Caddesi, Mehmet Timuçin Caddesi ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 13:30 - 15:00

Mevlana Mahallesi: Şehit Fuat Vurgan Sokak, Mehmet Timuçin Caddesi, Sayer Caddesi, Vilayet Sokak, İkbal Caddesi, 6081. Sokak ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 15:00 - 16:30

Tablakaya Mahallesi: Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı, 6188. Sokak, Sayer Caddesi, 6189. Sokak ve civarları

Tarih ve Saat: 03.09.2025 15:00 - 16:30