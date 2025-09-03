Kayseri'de elektrik bakım onarımı: Bugün de 9 ilçede elektrik kesintisi
Yaklaşık bir aydır Kayseri'de devam eden bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle, KCETAŞ 3 Eylül 2025 tarihinde Bünyan, Develi, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Sarız, Talas ve Sarıoğlan olmak üzere 9 ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.
Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ), 3 Eylül 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Kayseri genelinde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve saatler ise şu şekilde;
Develi
Gümüşören Mahallesi: Gümüşören Kümeevler ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 09:00 - 17:00
Karacaören Mahallesi: 2014. Sokak, Karacaören Kümeevler ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 09:30 - 13:00
Hacılar
Beğendik Mahallesi: Ali Paşa Sokak, Sakar Eşmecik Caddesi, Küçükfıdın Sokak ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 08:45 - 17:00
Yediağaç Mahallesi: Ehram Sokak, Cami Sokak, Yeşil Sokak, Sakar Eşmecik Caddesi ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 08:45 - 17:00
Karpuzsekisi Mahallesi: 6096, 6097, 6098, 6090, 6105, 6095, 6088, 6100, 6086, 6084, 6083, 6089, 6019, 6092, 6102, 6101, 6080, 6103, 6104, 6087, 6099, 6085, 6079, 6106, 6111, 6107, 6114, 6108. Sokaklar ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 09:00 - 11:30
Beğendik Mahallesi: 6020, 6019. Sokaklar ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 09:00 - 11:30
Akdam Mahallesi: Hisarcık Caddesi, 5869, 5868. Sokaklar, Özgüneş Caddesi ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 11:30 - 13:30
Akyazı Mahallesi: Dumanlar Sokak, Seyranlı Caddesi, 5808. Sokak ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 13:30 - 14:30
Aşağı Mahalle: Kuyuüstü Caddesi ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 15:00 - 17:00
İncesu
Küllü Mahallesi: 4852. Sokak, İncesu-Küllü Köyü, 4859, 4858, 4861, 4857. Sokaklar, 4855. Cadde ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 08:45 - 17:30
Karahüyük Mahallesi: 3305, 3304. Sokaklar, İncesu-Karahöyük Köyü, 3306. Sokak ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 08:45 - 17:30
Tahirinli Mahallesi: 4855. Cadde, 4667. Sokak, 4628. Sokak ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 08:45 - 17:30
Süksün Zafer Mahallesi: 4855. Cadde ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 08:45 - 17:30
Kocasinan
Oymayağaç Mahallesi: Sedef Caddesi, Kimya Sokak, Şimal Sokak ve civarları (İptal edildi)
Tarih ve Saat: 03.09.2025 08:45 - 13:00
Taşhan Mahallesi: 890. Sokak, Taşhan Kümeevler, 851. Cadde ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 09:00 - 12:30
Emmiler Mahallesi: 1058. Sokak ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 09:00 - 12:30
Çevril Mahallesi: 886. Sokak, 983. Kümeevler, 945. Kümeevler ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 09:00 - 12:30
Oymayağaç Mahallesi: Kireçli Kümeevler, 5059, 5095, 5058. Sokaklar ve civarları (İptal edildi)
Tarih ve Saat: 03.09.2025 13:00 - 17:30
Ertuğrul Gazi Mahallesi: Kireçli Kümeevler, 6559, 6565. Sokaklar ve civarları (İptal edildi)
Tarih ve Saat: 03.09.2025 13:00 - 17:30
Erkilet Camii Kebir Mahallesi: 4322. Sokak ve civarları (İptal edildi)
Tarih ve Saat: 03.09.2025 13:00 - 17:30
Melikgazi
Battalgazi Mahallesi: Otlu Sokak, Ayrık Sokak, Otlu Geçidi Sokak ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 08:45 - 16:45
Eğribucak Mahallesi: Alkaya Sokak, 1101, 1108. Sokaklar, Açelya Çıkmazı Sokak ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 08:45 - 12:30
Battalgazi Mahallesi: Alkaya Sokak ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 08:45 - 12:30
Battalgazi Mahallesi: Hacılar 1. Cadde, Tandoğan Sokak, İskele Sokak ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 08:45 - 12:30
Tacettinveli Mahallesi: Özbaşı Sokak ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 08:45 - 12:30
Küçük Bürüngüz Mahallesi: Topraklı Sokak, Tuzla Caddesi, Ağırnas Caddesi ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 09:00 - 17:00
Ağırnas Mahallesi: 3110. Sokak ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 09:00 - 17:00
Selçuklu Mahallesi: Kalkanlı Sokak ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 10:00 - 14:00
Anbar Mahallesi: 2963, 2964, 2965. Caddeler, 2966. Sokak ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 13:30 - 16:45
Battalgazi Mahallesi: Şehit Tarık Koçoğlu Bulvarı, Kale Sokak, Balamir Sokak ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 13:30 - 16:45
Tacettinveli Mahallesi: Bardak Sokak, Şehit Tarık Koçoğlu Bulvarı ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 13:30 - 16:45
Gesi Mahallesi: Mehmet Akif Ersoy 2. Sokak, 74, 81. Sokaklar ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 13:30 - 16:45
Sarıoğlan / Bünyan
Ilıca Mahallesi: Sivas Caddesi, 604. Sokak, Ilıca Sokak, Kayseri 3. Cadde ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 08:30 - 17:30
Karacaören Mahallesi: Karacaören Kümevler ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 08:30 - 17:30
Sarız
Çörekdere Mahallesi: Çörekdere Köyü, Bostanlık Sokak ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 08:30 - 13:00
Çörekdere Mahallesi: Küçük Sokak, 86, 87. Sokaklar ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 08:30 - 09:30
Ayranlık Mahallesi: Ayranlık Kümeevler ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 09:00 - 12:00
Altısöğüt Mahallesi: Altısöğüt Kümeevler, Altısöğüt Köyü ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 09:00 - 10:00
Bahçeli Mahallesi: Cumhuriyet Caddesi ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 09:30 - 10:30
Çörekdere Mahallesi: Cumhuriyet Caddesi ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 09:30 - 10:30
Çörekdere Mahallesi: Bostanlık Sokak, Çörekdere Köyü, 82. Sokak ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 09:40 - 11:30
Yedioluk Mahallesi: Yedioluk Kümeevler, Yedioluk Köyü ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 09:40 - 11:30
Kıskaçlı Mahallesi: Kıskaçlı Kümeevler, Kulaksız Kümeevler ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 09:40 - 11:30
Gümüşali Mahallesi: Gümüşali Kümeevler ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 10:00 - 11:00
Güneşen Mahallesi: Susam Sokak, Egemenlik Sokak, İnönü Caddesi ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 10:30 - 11:30
Yeni Mahalle: Hamdi Pınar Sokak, Papatya Sokak, Seher Sokak ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 10:30 - 11:30
Gümüşali Mahallesi: Gümüşali Kümeevler, Gümüşali Köyü ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 11:00 - 12:00
Güneşen Mahallesi: Şehit İbrahim Albayrak Caddesi ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 11:30 - 12:30
Bahçeli Mahallesi: Atatürk Caddesi ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 13:00 - 14:00
Kızılpınar Mahallesi: Atatürk Caddesi, Çamdibi Sokak, Şehit İsmet Bülbül Sokak, 71. Sokak ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 13:00 - 14:00
İncemağara Mahallesi: Üçevler 1. Sokak ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 13:30 - 17:30
Ayranlık Mahallesi: Ayranlık Kümeevler ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 13:30 - 17:30
Bahçeli Mahallesi: Şehit Ali Örnek Sokak, Barış Sokak, Sakarya Sokak ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 13:30 - 14:30
Kızılpınar Mahallesi: Şehit Ali Örnek Sokak ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 13:30 - 14:30
Kızılpınar Mahallesi: Şehit İsa Çapar Sokak, Şehit İsmet Bülbül Sokak, 73, 72. Sokaklar ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 14:00 - 15:00
Yeni Mahalle: Şehit Bahattin Yıldız Caddesi, Şehit Turabi Demirci Sokak, Cumhuriyet Caddesi ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 14:30 - 15:30
Bahçeli Mahallesi: Cumhuriyet Caddesi, Şehit Ali Örnek Sokak, Sakarya Sokak ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 14:30 - 15:30
Bahçeli Mahallesi: Cumhuriyet Caddesi, Mehmet Akif 1. Sokak, Yasemin Sokak, Atatürk Caddesi ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 15:00 - 16:00
Kızılpınar Mahallesi: Çamdibi Sokak ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 15:00 - 16:00
Güneşen Mahallesi: Atatürk Caddesi, Egemenlik Sokak, Tepecik Sokak ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 15:00 - 16:00
Yeni Mahalle: Seher Sokak, Şehit Ali Çiçek Caddesi ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 15:00 - 16:00
Yeni Mahalle: Şehit Turabi Demirci Sokak, Necmeddin Kabak Caddesi ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 15:30 - 16:30
Bahçeli Mahallesi: Sancaktepe Sokak, Cumhuriyet Caddesi ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 15:30 - 16:30
Talas
Mevlana Mahallesi: Fesleğen Sokak, Ermiş Sokak, 15 Temmuz Caddesi, Şehit Ali Örnek Sokak, 6085. Sokak ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 09:00 - 10:30
Mevlana Mahallesi: 15 Temmuz Caddesi, Bilge Kağan Caddesi, 6085. Sokak, Ermiş Sokak, Fesleğen Sokak ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 10:30 - 12:00
Mevlana Mahallesi: İkbal Caddesi, Vilayet Sokak, Turgut Özal Caddesi, Cemilbaba Caddesi, Mehmet Timuçin Caddesi ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 13:30 - 15:00
Mevlana Mahallesi: Şehit Fuat Vurgan Sokak, Mehmet Timuçin Caddesi, Sayer Caddesi, Vilayet Sokak, İkbal Caddesi, 6081. Sokak ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 15:00 - 16:30
Tablakaya Mahallesi: Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı, 6188. Sokak, Sayer Caddesi, 6189. Sokak ve civarları
Tarih ve Saat: 03.09.2025 15:00 - 16:30