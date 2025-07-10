  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Artıyor

Kayseri'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Artıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, elektrikli araç kullanıcılarına yönelik sunduğu şarj hizmetini genişletiyor. Şu anda 73 şarj istasyonu ve toplamda 336 soket ile Türkiye'nin en uygun fiyatlı elektrikli araç şarj hizmetini sunan K-Şarj, 2025 yılı sonuna kadar bu ağı 120 istasyona çıkarmayı hedefliyor.

Kayseri'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Artıyor

K-Şarj Elektrikli Araç Şarj İstasyonları, çevre dostu ulaşımın yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla Kayseri’nin dört bir yanında yer alıyor. Hunat Enerji’nin işletmeciliğinde hizmet veren bu istasyonlar, günlük ortalama 300 araca şarj hizmeti sunarak elektrikli araç kullanımını teşvik ediyor.

Hunat Enerji, şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de K-Şarj markalı şarj istasyonlarını devreye alarak elektrikli araç kullanıcılarının erişimini kolaylaştırıyor. En son Yahyalı ilçesinde açılan yeni istasyon, bu çevreci yatırımların bir örneği olarak dikkat çekiyor.

Kayseri genelinde Melikgazi, Kocasinan, Talas, Bünyan, Develi, İncesu, Pınarbaşı, Yeşilhisar, Özvatan ve Yahyalı ilçelerinde geniş bir şarj ağı oluşturuluyor. İstasyonlar, halka açık park alanları ve sosyal tesislerin yanında konumlandırılarak sürücülere güvenli bir şarj deneyimi sunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bu çevreci ve sürdürülebilir ulaşım yatırımları, elektrikli araç kullanımını artırarak hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor. Şehirdeki elektrikli araç şarj altyapısının güçlenmesi, gelecekte daha temiz bir ulaşım sistemi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Geçen yıl 720 bin kız çocuğunun okulu bıraktığı iddiaları yalanlandı
Geçen yıl 720 bin kız çocuğunun okulu bıraktığı iddiaları yalanlandı
Milletvekili Genç, 'Şehit vermek bizi derinden yaralıyor, takipçisi olacağım'
Milletvekili Genç, “Şehit vermek bizi derinden yaralıyor, takipçisi olacağım”
Kayserili sporcu Olcay İrem Türkiye Şampiyonu oldu
Kayserili sporcu Olcay İrem Türkiye Şampiyonu oldu
BBP İl Başkanından Aile Yılı için Muazzam Teklif: 'Belediyeler düğün salonlarını ücretsiz tahsis etmeli'
BBP İl Başkanından Aile Yılı için Muazzam Teklif: “Belediyeler düğün salonlarını ücretsiz tahsis etmeli”
MHP KAÇEP Kayseri İl Yönetim Kurulu Listesi belli oldu
MHP KAÇEP Kayseri İl Yönetim Kurulu Listesi belli oldu
Sürücü kurslarında ehliyet yoğunluğu: A sınıfı ehliyete talep arttı
Sürücü kurslarında ehliyet yoğunluğu: A sınıfı ehliyete talep arttı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!