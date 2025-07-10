Kayseri'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Artıyor

K-Şarj Elektrikli Araç Şarj İstasyonları, çevre dostu ulaşımın yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla Kayseri’nin dört bir yanında yer alıyor. Hunat Enerji’nin işletmeciliğinde hizmet veren bu istasyonlar, günlük ortalama 300 araca şarj hizmeti sunarak elektrikli araç kullanımını teşvik ediyor.

Hunat Enerji, şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de K-Şarj markalı şarj istasyonlarını devreye alarak elektrikli araç kullanıcılarının erişimini kolaylaştırıyor. En son Yahyalı ilçesinde açılan yeni istasyon, bu çevreci yatırımların bir örneği olarak dikkat çekiyor.

Kayseri genelinde Melikgazi, Kocasinan, Talas, Bünyan, Develi, İncesu, Pınarbaşı, Yeşilhisar, Özvatan ve Yahyalı ilçelerinde geniş bir şarj ağı oluşturuluyor. İstasyonlar, halka açık park alanları ve sosyal tesislerin yanında konumlandırılarak sürücülere güvenli bir şarj deneyimi sunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bu çevreci ve sürdürülebilir ulaşım yatırımları, elektrikli araç kullanımını artırarak hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor. Şehirdeki elektrikli araç şarj altyapısının güçlenmesi, gelecekte daha temiz bir ulaşım sistemi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.