Kayseri'de elektrikli araç yangınları, Türkiye'de ilk olan yangın battaniyesi ile söndürülüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kentte yaşanan elektrikli araç yangınlarını söndürmek için Türkiye’de ilk kez Kayseri’de uygulanan yangın battaniyesi yöntemiyle yangınlara müdahale ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, elektrikli araç yangınlarına müdahale etme yöntemleri ile ilgili olarak, “112 Çağrı Merkezi’ne en son ki vakamızda aracımızın elektrikli araç olduğu bilgisi gelmiş ve itfaiye ekiplerimiz ona uygun malzemelerle olay yerine seyir haline geçmiş ve en kısa sürede olay yerine ulaşmıştır. İhbar saat 18.10’da gelirken ekiplerimiz dört dakika içerisinde 18.14’de olay yerine ulaşmışlardır. Toplam 3,5 saatlik süren bir çalışmada 40 ton su harcanmıştır. Buradaki çalışma bize göre en iyi uygulama örneği olarak karşımıza çıktı. Kullanılan su miktarının düşük olması, bilinçli bir ihbarın yapılması ve olay yerine ulaşan ekiplerin Kayseri Büyükşehir Belediyemizin sağladığı imkanlar çerçevesinde uygun malzemeyle müdahale etmesi başarıyı getirmiş olup, elektrikli araç yangınlarında ana hedef söndürme yönteminin temel ilkesi olan soğutma, boğma, ayırma ve engelleme ilkelerinden hareketle burada bir engelleme yöntemi yapıyoruz. Çevreye sirayetini engellerken vatandaşların ve müdahale eden ekiplerin riskini azaltma suretiyle battaniye ile yanan aracın üst kısmını kapatırken alt kısımda soğutma maddesi ve aparatını kullanma suretiyle de başarıya ulaşmayı hedefliyoruz. Burada termal kaçak meydana geldiğinde söndürme eyleminin başarıya ulaşabilmesi için sıcaklığın 70 derecenin altında olması ana felsefe oluyor. Bu 40-50 dereceye düştüğü zaman termal kaçak kendiliğinden sonlanma ile karşılaşırken, ilk başta patlama, alevli yanma ve yakınındaki diğer yanıcı malzemelere sirayet etme karşısında önlem olarak yangın battaniyesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı olarak gördüğümüz iyi uygulama örneklerinden bir tanesini hem Kayserimize kazandırdık hem de uygulamada başarıyı getirdi. Bir elektrikli araç yangınına müdahale süresi uzun olmakla beraber normal araçlarda 1-3 ton arası su kullanılırken, elektrikli araçlarda kullanılan su miktarı 40 ton olurken ve çalışma süresi 3 saatin üzerinde sürmektedir. Bu anlamda aracın elektrikli olduğu bilgisiyle 112 Çağrı Merkezi’ne aktarılırsa en yakın istasyon o bölgeye yönlendirilecek ve müdahale gerçekleştirilecektir” dedi.

“ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN ASLINDA YANGIN RİSKİ EN DÜŞÜK ARAÇLARDIR”

Başkan Kızılkan elektrikli araçların aslında yangın riski en düşük araçlar arasında olduğunu da belirterek, “Şunu bir kez daha belirtmek istiyoruz ki elektrikli araçlar yangın riski açısından en düşük araçlardandır. Ancak kullanıcı hatası, yani bataryanın alttan darbe alması, uygun şarj cihazının kullanılmaması ve periyodik bakımların yetkili servislerce yapılmaması risklerin kendiliğinden ortaya çıkmasına sebep vermektedir. Bunu sadece elektrikli araçlar olarak düşünmemek gerekiyor. Evimizde kullanmış olduğumuz telefonlar, akıllı süpürgeler, scooterler, elektrikli bisikletler ve diğer bu anlamda elektrikle çalışan alet ve edevatlarda uygun şarj cihazının kullanılmaması, sarjda takılıp tutulması, özellikle çok yaygın bir şekilde telefonlarda gece yatarken sabaha kadar sarja bırakılması beraberinde birtakım riskleri karşımıza çıkarıyor” şeklinde konuştu.

Elektrikli araçların sarj edilmesi konusunda birtakım uyarılarda bulunan Başkan Kızılkan, “Konumuz elektrikli araçlar olduğu için şunu belirtmek istiyoruz. Sarjda ana felsefe AC ve DC kavramları var. Bir hızlı sarj yapılması, üç hızlı sarj yapılması tavsiye edilen bir uygulama. Ama mümkün olduğu kadar yavaş sarj yapılması riski tamamen azaltmaktadır. Pillerde 3 çeşit olup, bunlar; silindirik, prizmatik ve kese tipi olmak üzere üçe ayrılıyor. Her birinin reaksiyonu birbirinden farklı olduğu gibi her pil içinde kendi içerisindeki reaksiyonlarını ASPİLSAN ile yaptığımız tatbikatlarda farklı özellikler gösterdiğini tespit ettik. Bu anlamda kullanılan sarj kablolarının standartlara uygun olması. Evde şarj yapacaksak yetkili servisten bilgi almak suretiyle uygun ortam sağlandıktan sonra sarj olayının gerçekleştirilmesi, eğer uzun bir mesafedeyse rulo halinde sarjın yapılmasının sıkıntı yaratacağını belirtmek isteriz. Bu anlamda periyodik bakımları yetkili servislerce yapılırsa, sarjına dikkat edilirse, AC ve DC kavramlarına dikkat edilirse ve özellikle sürüş esnasında yani bir çarpma bir darbe olduğu zaman mutlaka yetkili servisten bilgi almak suretiyle eylemleri gerçekleştirirse riskinin çok az olduğunu paylaşmak isteriz” ifadelerini kullandı.