Kayseri'de Elektrikli Araçlar İçin İlk Proje: KESOB'da Hayata Geçti

Başkan Odakır, KESOB’un hizmet binası ve sanayi sitesi projeleri dışında, eğitim alanında da önemli adımlar attıklarını belirtti. “Eğitimleri çok önemsiyoruz” diyen Odakır, eğitime dair her türlü konuyu değerlendirdiklerini ifade etti.

Nokta Atışı Proje: Elektrikli ve Hibrit Araçlar İçin Eğitim Merkezi

Odakır, elektrikli ve hibrit araçların tamir, bakım ve onarım merkezi projesinin KESOB’da eğitim kategorisinde değerlendirilebilecek en önemli projelerden biri olduğunu vurguladı. ORAN Kalkınma Ajansı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçirilen toplam 13 milyon TL’lik proje, şehirde büyük ilgi gördü.

“Kayseri’de yeni nesil araçların tamir ve bakımında bir eksiklik vardı. Biz de bu durumu değerlendirerek nokta atışı bir proje geliştirdik” diyen Odakır, projenin tamamlanmasının ardından açılışını yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Gençlere Meslek Kazandırma Vurgusu

Odakır, Kayseri’de çeşitli mesleklerde çırak bulmakta zorluk çekildiğini belirtti. Gençlerin eğitim hayatını sürdürmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Odakır, “Okul hayatına devam etmek istemeyen gençlere meslek kazandırmalıyız” dedi. Bu bağlamda, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile meslek tanıtım toplantıları düzenlediklerini açıkladı.

Yeni Mesleki Eğitim Merkezinin Kurulması

Kayseri’de meslek eğitimine olan talebin artmasıyla birlikte yeni bir mesleki eğitim merkezi kuruldu. Odakır, “Yeni mesleki eğitim merkezi kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize önemli bir kazanım oldu” dedi.

Kooperatifçilik ve Bilirkişilik Eğitimleri

KESOB, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yetkiyle kooperatifçilik temel eğitimi vermeye başladı. Ayrıca, Adalet Bakanlığı’ndan alınan yetkiyle bilirkişilik temel eğitim programları da düzenleniyor. Eğitimler sonucunda katılımcılara sertifikalar takdim ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi ile İşbirliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile yapılan eğitim işbirliği protokolü kapsamında, esnaf ve sanatkarlardan gelen talepler doğrultusunda çeşitli alanlarda eğitim sınıfları açılacak.

KESOB Erva Spor Kulübü Kuruldu

Odakır döneminde KESOB Erva Spor Kulübü de kuruldu. Gençlere spor alanında destek sağlamak amacıyla kurulan kulüp, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in himayelerinde hayata geçirildi. Başkan Odakır, gençlerin başarılarının kendilerine gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Sonuç olarak, KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, gerçekleştirdiği projelerle Kayseri’de önemli değişimlere imza attı. Yeni dönemlerinde de projelerle ve hizmetlerle devam edeceklerini belirtti.