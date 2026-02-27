Kayseri'de Elektrikli Otobüs ve Bisikletler İncelendi

Başkan Büyükkılıç’ın öncülüğünde Kayseri’de toplu taşımada çevreci dönüşüm büyüyor. Büyükkılıç, Kayseri’de yenilenebilir, çevreci ve yakıt tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan ulaşım sistemlerini geliştirerek çeşitlendirmeye yönelik proje ve yatırımlarını hayata geçirmeyi sürdürüyor.

Bu çerçevede ulaşım filosuna katılan yüzde 100 elektrikli, sessiz ve sıfır emisyonlu yeni otobüs ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde kullanılmak üzere kaybis filosuna eklenen elektrikli bisikletleri inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Canbulut’tan otobüs ve bisikletler hakkında bilgiler aldı.

“Araç Filosunu Güçlendirmek İçin Çalışıyoruz”

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletme Müdürlüğü’ndeki incelemede yaptığı açıklamada, “Kayseri’mizde toplu ulaşım hizmetlerini veren Ulaşım A.Ş.’miz, hem araç sayısını arttırıp filosunu güçlendirmek, hem de günün koşularına uygun araçlarla hizmet vermek, donatmak niyetiyle, elektrikli otobüsleri, çevreci bir anlayış ile yenilenebilir enerji kullanma anlayışıyla da hayata geçirmeye çalışıyor. Aynı zamanda sadece toplu taşımada otobüslerimiz için değil, elektrikli bisikletlerle yani çevreci ve daha kolay kullanımı olan bisikletlerle de donanımını ve yapısını güçlendirme yönünde irade gösteriyor” dedi.

“Önemli Olan Yolcularımızın Memnuniyeti”

Büyükkılıç, önemli olanın ulaşım hizmetini alan vatandaşların memnuniyeti olduğunu vurguladığı konuşmasında, şunları paylaştı:

“İnşallah yeni bisikletler ile bu çalışmalarımıza destek sağlarken, otobüs konusunda da yine yeni otobüsler üzerinde çalışma yapıyoruz. Memnunuz, asıl bizim memnuniyetimizden çok yolcularımızın, transfer ettiğimiz dostlarımızın, hizmetini verdiğimiz kardeşlerimizin memnuniyeti. O konuda da memnun olduklarını söylemeleri bizleri tabi ki keyiflendiriyor.”

Engelli Dostu Araçlar

Toplu ulaşım araçlarının, engelli dostu, aynı zamanda yüksek olmayan, rahatlıkla vatandaşların da binebileceği bir yükseklikte olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Araçlar, ayrıca engelli rampasıyla da dostlarımıza hizmet veren yaklaşımıyla takdir edilen ve tercih edilen bir konumda” diyerek yapılan çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını diledi.

“Hemşehrilerimize Ne Yapsak Az”

Büyükkılıç, sözlerinin sonunda “Kayseri’mizin, bizi seven, güvenen hemşehrilerimizin hizmet kalitesini arttırmak ve günün koşullarına uyarlamak amacıyla ne yapsak az diye buradan paylaşıyoruz” dedi. 21 megavatlık RES projesini hatırlatarak, elde edilen elektrikli otobüs ve tramvayların elektrik ihtiyacını karşılama yönünde çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Başkan Büyükkılıç, başarı elde ettiklerini, elde edilen enerjinin yüzde 50’sini kendilerinin kullandığını ve yüzde 50’sini ise satarak bütçeye katkı sağladıklarını ve Kayseri’yi daha iyi konumlara taşımaya gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

Büyükkılıç, yüzde 100 elektrikli yeni nesil otobüsü yerinde inceleyerek teknik özellikleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca elektrikli bisikleti test sürüşü yaparak deneyimledi.

İncelemede Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Canbulut ve kurum yönetimi hazır bulundu.

Kayseri’de Elektrikli Toplu Taşıma Güçleniyor: Elektrikli Otobüs Sayısı 17’ye Yükseldi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım hedefleri doğrultusunda toplu taşıma filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, yüzde 100 elektrikli yeni bir otobüs daha hizmete alındı. Yeni aracın sefere başlamasıyla birlikte Kayseri’deki elektrikli otobüs sayısı 17’ye yükseldi.

İlk seferine çıkan çevre dostu elektrikli otobüs, 416 kWh batarya kapasitesi ve yaklaşık 350 kilometre menzili ile gün boyu kesintisiz hizmet verebilecek teknik donanıma sahip. Sessiz çalışması ve sıfır emisyon özelliğiyle hem çevre kirliliğini hem de gürültü seviyesini azaltan araç, şehir içi ulaşımda konforun artmasına katkı sağlıyor.

Engelli Dostu, Tam Erişilebilir Tasarım

Tam engelli uyumlu yapısıyla dikkat çeken, alçak tabanlı giriş sistemi sayesinde iniş-binişler kolay hale gelen, otomatik olarak açılan engelli rampası ile tekerlekli sandalye kullanan vatandaşların toplu taşımadan güvenli ve bağımsız şekilde faydalanılmasını sağlayan yeni nesil elektrikli otobüs, geniş iç hacimi ve düzenli yolcu alanı ile her yaştan yolcu için konforlu bir seyahat sunuyor.

Elektrikli Bisikletler, Millet Bahçesinde Hizmete Girecek

Vatandaşlara pratik ulaşım imkânı tanıyan ve hizmete girecek olan çevreci 50 civarındaki konforlu, 80 kilometre menzilli, 25 kilometre hız yapabilen coğrafi çitleme fonksiyonlu e-kaybis elektrikli bisiklet, ilk etapta Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hizmet verecek. Başkan Büyükkılıç, elektrikli bisikletin, ilk denemesini de gerçekleştirdi.

Çevreci Belediyeden Çevreci Ulaşım Araçları

Toplu taşımada Türkiye’nin ilk rüzgâr enerji santraline sahip belediyesi olan Kayseri Büyükşehir, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ulaşımda dönüşüme hız veriyor. Elektrikli araçlar, temiz enerji kaynaklarıyla desteklenerek karbon salınımının azaltılmasına önemli destek sağlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., ilerleyen süreçte de elektrikli ve çevre dostu araçların sayısını arttırarak, sürdürülebilir, erişilebilir ve modern bir toplu taşıma sistemi hedefiyle çalışmalarına ivme kazandıracak.