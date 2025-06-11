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Kayseri'de Elektronik Denetim Ağı Genişliyor: 1700'den Fazla Noktada Kameralı Denetim Mevcut

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla elektronik denetim sistemlerini güçlendirmeye devam ediyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 1700'den fazla noktada yerleştirilmiş kameralarla sürücülerin trafik kurallarına uyumunu denetliyor.

Kayseri'de Elektronik Denetim Ağı Genişliyor: 1700'den Fazla Noktada Kameralı Denetim Mevcut

Trafik denetiminde kullanılan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) hakkında bilgi veren emniyet yetkilileri, bu sistemlerin 7/24 çalışarak sürücülerin kural ihlallerini tespit ettiğini belirtti. EDS, emniyet kemeri kullanımı, telefonla görüşme ve şerit ihlali gibi durumları kaydederek, trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Plaka Tanıma Sistemi ise, il sınırlarına giren araçların takibini sağlıyor. Bu sistem, araçların geçmişteki suç kayıtlarını kontrol ederek, şüpheli durumları tespit ediyor. Emniyet yetkilileri, bu sistemlerin etkin kullanımının suç oranlarını azaltacağına ve güvenli bir trafik ortamı oluşturacağına inanıyor.

Kameraların artışı, insan gözünün algılayamadığı durumları tespit etme yeteneği ile de dikkat çekiyor. Bu sayede, trafik kurallarının ihlali tespit edilerek sürücülere gerekli cezalar uygulanabiliyor. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, denetim sistemlerini geliştirmeye devam ederek, trafik güvenliğini sağlama hedefini sürdürüyor.

Haber Merkezi

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