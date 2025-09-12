Kayseri'de Elmas Programı ile Havacılıkta Yeni Bir Dönem Başlıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Elmas Programı kapsamında Türkiye'de yalnızca 13 okuldan biri olan Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışını gururla duyurdu. Başkan Palancıoğlu, "Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi kurmak için mücadele ettik ve bu hedefe ulaştık. İlk öğrencilerimizle eğitim hayatına başladık. Bu okul, sadece Kayseri için değil, tüm Türkiye için büyük bir kazanım olacak" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, mesleki eğitimin ülkenin gündeminde önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Bu okul, şehrimizde büyük bir eksikliği kapatacak ve geleceğin bilim insanları ile mühendislerini yetiştirecek" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bal, Elmas Programı'nın etkileşim, liderlik, mükemmeliyet, akılcılık ve sürdürülebilirlik gibi beş temel başlıktan oluştuğunu vurguladı.

Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmelere dikkat çekerek, "Son 20 yılda ulaştığımız noktalar hepimiz için gurur verici. Türk mühendisleri artık her alanda başarılı projelere imza atıyor" dedi.

Savunma Sanayii Akademisi Başkanı Prof. Dr. Cenk Aktaş ise, Türkiye'nin artık sadece AR-GE yapan bir ülke olmadığını, üretilen ürünlerin dünya pazarında yer bulduğunu ifade etti.

Bu çalıştay ve açılan okul, Kayseri'nin havacılık alanındaki potansiyelini artırırken, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki geleceğine de önemli katkılarda bulunmayı hedefliyor.