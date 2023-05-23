Kayseri'de en çok hangi radyolar dinleniliyor?

RİAK Radyo Dinleme Hizmetleri A.Ş.'nin 2023 Nisan ayı ölçümlerine göre Türkiye'nin ve Kayseri'nin en çok dinlenilen radyoları belli oldu. 

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  • 23.05.2023 14:10
  • Güncelleme: 23.05.2023 14:20
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Kayseri'de en çok hangi radyolar dinleniliyor?
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

RİAK Radyo Dinleme Hizmetleri A.Ş.’nin 2023 Nisan ayı ölçümlerine göre Türkiye’nin ve Kayseri’nin en çok dinlenilen radyoları belli oldu.

Toplam 47.445 birey içinde radyo dinleyicisi olan 26.073 kişi üzerinde yapılan radyo dinleme ölçümlemesi Nisan Ayı sonuçlarını açıklayan RİAK’a göre, ulaşılan bireyler içinde radyo dinleyicisi oranı %55. Nüfusun önemli bir bölümü günlük bir şekilde radyo dinleyicisi durumunda.

Ülke bazlı ölçümlemede en çok dinlenilen radyo sıralamasında ilk sırada olan radyo ise %8,3 ile Kral FM. İkinci sırada %4 ile TRT FM, üçüncü ise %3,9 dinlenme oranı ile Radyo7.

Ülke çapındaki ölçümleme esas alındığında, dinlenme sırasına göre Kayseri’de en çok dinlenilen Radyolar sıralamasında ise 66. Sırada Furkan Radyo birinci, 75. Sırada Kolej FM ikinci ve 104. Sırada Enderun FM üçüncü sırada bulunuyor.

Kayseri’de yüksek oranda en çok dinlenilen radyolar ise ulusal radyolar. Kayseri Yerelinde dinlenilen birinci sıradaki ulusal  radyo %11,1 ile Kral FM, ikinci sırada dinlenilen radyo % 6,9 ile Radyo7, üçüncü sırada dinlenilen radyo ise %3,9 ile TRT FM. 

Kayseri yerelinde en çok dinlenilen yerel radyo sıralamasında birinci sırada ise %1,7 oranı ile Furkan Radyo, ikinci sırada ise % 0,8 ile Kolej Fm ve üçüncü sırada da %0,4 oranı ile Radyo Han bulunuyor. Sıralamada Enderun FM ise %0,1 oranı ile dördüncü sırada yer alıyor.

Kayseri’de radyo dinleyicisi bireylerin ulusal radyolar dışında en çok dinlemiş oldukları yerel radyo Furkan Radyo 10. Sırada yer alırken, Kolej FM 20., Radyo Han 29. Ve Radyo Arifan 37. Sırada bulunuyor.

Haber Merkezi

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