Kayseri'de en çok işlenen trafik suçu şaşırttı!

Kayseri'de trafik ekiplerince kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 618 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 529 araç/sürücüye cep telefonu, 363 araç/sürücüye sürücü belgesiz/geçersiz araç kullanmak suçundan cezai işlem uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde: 82 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 363 araç/sürücüye sürücü belgesiz/geçersiz araç kullanmak, 231 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 529 araç/sürücüye cep telefonu 28 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 12 araç/sürücüye drift yapmak, 34 araç/sürücüye makas atma, 618 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 10 araç/sürücüye ışık donanımı,
69 araç/sürücüye modifiyeli araç maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

