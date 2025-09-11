Kayseri'de en çok işlenen trafik suçu şaşırttı

Kayseri'de trafik ekiplerince kent genelinde abartı egzoz, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 458 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 507 araç/sürücüye cep telefonu, 223 araç/sürücüye sürücü belgesiz/geçersiz araç kullanmak suçundan cezai işlem uygulandı.

Kayseri'de en çok işlenen trafik suçu şaşırttı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde: 49 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 223 araç/sürücüye sürücü belgesiz/geçersiz araç kullanmak, 277 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 507 araç/sürücüye cep telefonu 14 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 21 araç/sürücüye makas atma, 458 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 6 araç/sürücüye ışık donanımı, 53 araç/sürücüye modifiyeli araç maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

