Kayseri'de en çok işlenen trafik suçu şaşırttı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde: 49 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 223 araç/sürücüye sürücü belgesiz/geçersiz araç kullanmak, 277 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 507 araç/sürücüye cep telefonu 14 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 21 araç/sürücüye makas atma, 458 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 6 araç/sürücüye ışık donanımı, 53 araç/sürücüye modifiyeli araç maddelerinden cezai işlem uygulandı.