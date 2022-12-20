Kayseri’de en çok ölüm, dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı gerçekleşti

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından ‘Sayılarla Türkiye TR72 Kayseri – Sivas – Yozgat Kasım 2022’ verileri açıklandı. Türkiye’de 2020 yılında sağlık personellerinden hekim başına 488 kişi düşerken, hemşire başına 368 kişi düştü. Kayseri’de ise kişi başına düşen doktor ve hemşire sayısı Türkiye ortalaması değerlerine yakın çıktı. 2020 yılında Kayseri’de hekim başına 481 kişi düşerken, hemşire başına ise 348 kişi düştü.

Sağlık kurumlarında yatak başına düşen kişi sayısı da Türkiye’de 333, Kayseri’de ise 297 olarak belirlendi.

EN ÇOK ÖLÜM DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI KAYNAKLI

Kayseri’nin 2019 yılı ölüm nedeni istatistikleri de açıklandı. Kentte meydana gelen ölümlerin 2019 yılında en çok dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandığı belirtildi. İstatistiklere göre, Kayseri’deki ölümlerin yüzde 28,8’i dolaşım sistemi hastalıklarından, yüzde 18,7’si iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 16,2’si solunum sistemi hastalıkları, yüzde 6,1’i endokrin (iç salgı bezi), beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar, yüzde 6,1’i sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları, yüzde 6,1’i dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler, yüzde 4,2’si diğer hastalıklardan, yüzde 16,5’i ise bilinmeyen hastalıklar kaynaklı meydana geldi.