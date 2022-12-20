Kayseri'de en çok ölüm, dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı gerçekleşti

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğü verilerine göre Kayseri'de 2020 yılında hekim başına 481 kişi, hemşire başına ise 348 kişi düştü. Kayseri'de 2019 yılında en çok ölümün ise, dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı olarak gerçekleştiği belirlendi. Yüzde 16,5 de, bilinmeyen hastalıklara bağlı ölüm gerçekleşti. 

PAYLAŞ
  • 20.12.2022 11:59
  • Güncelleme: 20.12.2022 11:59
  • 49
Kayseri'de en çok ölüm, dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı gerçekleşti

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından ‘Sayılarla Türkiye TR72 Kayseri – Sivas – Yozgat Kasım 2022’ verileri açıklandı. Türkiye’de 2020 yılında sağlık personellerinden hekim başına 488 kişi düşerken, hemşire başına 368 kişi düştü. Kayseri’de ise kişi başına düşen doktor ve hemşire sayısı Türkiye ortalaması değerlerine yakın çıktı. 2020 yılında Kayseri’de hekim başına 481 kişi düşerken, hemşire başına ise 348 kişi düştü. 
Sağlık kurumlarında yatak başına düşen kişi sayısı da Türkiye’de 333, Kayseri’de ise 297 olarak belirlendi.  

EN ÇOK ÖLÜM DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI KAYNAKLI 

Kayseri’nin 2019 yılı ölüm nedeni istatistikleri de açıklandı. Kentte meydana gelen ölümlerin 2019 yılında en çok dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandığı belirtildi. İstatistiklere göre, Kayseri’deki ölümlerin yüzde 28,8’i dolaşım sistemi hastalıklarından, yüzde 18,7’si iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 16,2’si solunum sistemi hastalıkları, yüzde 6,1’i endokrin (iç salgı bezi), beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar, yüzde 6,1’i sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları, yüzde 6,1’i dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler, yüzde 4,2’si diğer hastalıklardan, yüzde 16,5’i ise bilinmeyen hastalıklar kaynaklı meydana geldi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Türkiye Yüzyılı Sanayinin Yüzyılı Olacak'

'Türkiye Yüzyılı Sanayinin Yüzyılı Olacak'

Başkan Yalçın Kayseri OSB'nin Taleplerini İletti

Başkan Yalçın Kayseri OSB'nin Taleplerini İletti

Tüketici güven endeksi 75,6 oldu

Tüketici güven endeksi 75,6 oldu

Kira sözleşmeleri e-Devlet'ten yapılabilecek

Kira sözleşmeleri e-Devlet’ten yapılabilecek

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup

FIFA'nın 2026 formatı değişecek

FIFA'nın 2026 formatı değişecek

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

5
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

6
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserili mobilyacılara 1 milyon liraya kadar destek verilecek

Kayserili mobilyacılara 1 milyon liraya kadar destek verilecek

Kayseri'de en çok ölüm, dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı gerçekleşti

Kayseri’de en çok ölüm, dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı gerçekleşti

DAHA FAZLA
Kayseri'de 7,5 milyon yıllık aslan kafatası bulundu

Kayseri'de 7,5 milyon yıllık aslan kafatası bulundu

Kayseri kent merkezine sezonun ilk karı yağdı

Kayseri kent merkezine sezonun ilk karı yağdı

2023 resmi ve dini günler Tatiller hangi günlere denk geliyor?

2023 resmi ve dini günler; Tatiller hangi günlere denk geliyor?

'Çocuklarımıza İyilik Örün'

'Çocuklarımıza İyilik Örün'

Başkan Akay: 'Başarılı bir kampanya yaşadık'

Başkan Akay: 'Başarılı bir kampanya yaşadık'