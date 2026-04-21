Kayseri'de engelli vatandaşlar için 28 kişilik toplu iş görüşmesi yapılacak
İŞKUR Kayseri, engelli iş arayan 28 kişilik eleman alımı için 22 Nisan 2026 Çarşamba günü çeşitli sektörlerden 17 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu.
Kayseri’de 17 firmanın katılımıyla 28 kişilik engelli iş arayan eleman için toplu iş görüşmesi 22 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 13:30’da Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.Bu kapsamda montaj işçisi, satış danışmanı, temizlik görevlisi, market elemanı, montaj-döşemeci, beden işçisi, mobilya-döşemeci, reyon görevlisi ve meydancı gibi birçok kategoride eleman alınacak.