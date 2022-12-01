Kayseri'de engelli vatandaşlara özel moral konseri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engellileri unutmadı. Bu güne özel konser etkinliği düzenlenecek. 3 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Erciyes Kültür Merkezi’nde Türk Halk Müziği Sanatçısı Orhan Hakalmaz sahne alacak. Hakalmaz, sevilen parçaları, özel vatandaşlar için seslendirecek.

Engelli ve aileleri başta olmak üzere herkesi konsere davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Özel kardeşlerimizin bu özel gününde onların yüzlerindeki tebessümde her birimizin payı olsun” dedi.